Volley. Al via il Campionato di Serie D/F: Green Sport Modica punta sulla “linea verde”

Modica, 29 Ottobre 2025 – È tutto pronto per l’inizio del Campionato Regionale di Serie D Femminile che vedrà ai nastri di partenza anche la compagine modicana. L’esordio è fissato per sabato 1 novembre in trasferta, sul campo di Gela contro la formazione di casa.
Affidata a Coach Borgese, la squadra modicana per la stagione in arrivo ha scelto di puntare sulla “linea verde”, schierando atlete molto giovani: in campo si vedranno infatti principalmente giocatrici delle categorie Under 18, Under 16, e anche qualche promettente Under 14.
La società modicana ha lavorato per rinforzare il proprio roster grazie ad importanti sinergie: si sottolinea in particolare la collaborazione con l’Akrai Palazzolo, la San Conitana e la New Volley Ragusa, che hanno fornito alcuni rinforzi significativi per affrontare il campionato.
Quest’anno la squadra è parte attiva del progetto Volley Ibleo, una rete che unisce diverse società del territorio ragusano e siracusano. Tali collaborazioni, che includono anche Koira Volley, Aurora Siracusa e Eurialo Siracusa, si estendono anche ai campionati giovanili. Ad esempio, per la categoria Under 18 F sono coinvolte tutte le società sopra citate, mentre per l’Under 16 F la società modicana ha fornito alcuni rinforzi all’Aurora Siracusa.
Oltre alla Serie D, la società della Contea sarà impegnata su un fronte vasto, prendendo parte anche ai campionati di Prima e Seconda Divisione Femminile. Un impegno notevole è riservato al settore giovanile, con la partecipazione ai campionati Under 18 (con ben due squadre), Under 16, Under 14, Under 13, 12 volleyS3 e VolleyS3, con l’obiettivo di garantire spazio e crescita a tutte le atlete.
I campionati giovanili Under 18 e Under 16 sono già iniziati, registrando buoni risultati, e a breve prenderà il via anche l’Under 14 F.
Lo staff tecnico è così composto: Borgese (Serie D e Under 18 A), Failla (Under 18 A), Pellegrino (Under 18 B, Under 16, Prima e Seconda Divisione), Lauretta (Under 14 e 12volleyS3) e Scollo (VolleyS3).
“Si prospetta una stagione ricca di impegni,” dichiara il presidente Francesco Davolos. “Saremo impegnati in tutti i campionati. Le ragazze e i tecnici lavorano con dedizione per affrontare al meglio la stagione. La scelta di disputare così tanti campionati è per dare modo a tutte le atlete di giocare e crescere.”