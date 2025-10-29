  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Finanziamento per la progettazione e promozione a sostegno delle aree costiere. Incontro a Catania

Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 29 ottobre 2025 – Domani, a Catania, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Luca Sammartino incontrerà il Sindaco di Vittoria, nonché presidente del Gal Valli del Golfo Francesco Aiello, per comunicare ufficialmente il finanziamento destinato alla progettazione e promozione delle aree costiere.
L’iniziativa rientra nel quadro delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo promosse dalla Regione Siciliana e sostenute dai fondi europei, finalizzate alla valorizzazione delle economie legate al mare, al turismo sostenibile e alla tutela delle risorse ambientali e marine.
Il GAL della Pesca del Sud Est Sicilia – che interessa i Comuni di Vittoria, Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina e Acate – si è distinto per la qualità della propria Strategia di Sviluppo Locale (08/SSL/23), orientata alla crescita dell’economia blu, al rafforzamento delle filiere agroalimentari sostenibili, alla salvaguardia delle risorse marine e alla promozione di un turismo responsabile e innovativo. Il riconoscimento del finanziamento rappresenta un passo importante verso il rafforzamento del comparto della pesca e dello sviluppo economico locale, attraverso la promozione integrata delle risorse naturali, produttive e culturali del territorio.
“Questo risultato – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello – è il frutto di un lavoro condiviso che guarda al futuro delle nostre comunità costiere, alla valorizzazione delle risorse marine e al rilancio dell’economia locale in chiave sostenibile. L’investimento riconosciuto oggi è il segnale concreto che la buona progettazione e la collaborazione istituzionale possono davvero generare sviluppo”.
L’incontro di Catania sancisce un momento significativo di collaborazione istituzionale tra Regione, Enti locali e GAL, con l’obiettivo comune di promuovere la crescita e la competitività delle aree costiere del Sud Est Siciliano e rappresenta un motore di innovazione, crescita sostenibile e coesione territoriale.

581386
© Riproduzione riservata

