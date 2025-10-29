  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Mercato ortofrutticolo, il Sindaco firma l’ordinanza: più controlli e trasparenza sulle vendite telematiche

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 29 ottobre 2025 – Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha firmato l’ordinanza n. 82 del 24 ottobre 2025, che modifica e integra la precedente ordinanza n. 26 del 2 aprile 2025 relativa al “foglio avviso di vendita telematico”, lo strumento di tracciabilità delle transazioni all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. Il nuovo provvedimento – che revoca la sospensione temporanea disposta con l’ordinanza n. 33 del 30 aprile 2025 – introduce maggiori obblighi e garanzie di trasparenza per tutti i concessionari dei posteggi mercatali e per gli operatori del settore, rafforzando il sistema di controllo sulle vendite e la circolazione delle merci.
Tra le principali novità:
l’obbligo di inserire nel foglio avviso di vendita telematico anche i dati relativi alla Partita IVA o al Codice Fiscale del delegato agli acquisti;
la previsione che ogni partita di merce in uscita sia accompagnata da una copia del foglio avviso di vendita telematico;
l’invio obbligatorio del documento completo al cloud server del Comune entro le ore 19:00 di ogni giorno;
la comunicazione del numero di fattura immediata o del Documento di Trasporto (DDT), secondo la normativa vigente.
L’ordinanza prevede inoltre che tutti gli operatori del Mercato segnalino tempestivamente al Comune e agli addetti ai controlli eventuali irregolarità nelle procedure di ingresso o uscita delle merci, che potrebbero comportare l’avvio della revoca della “Carta Mercato” (badge) per gli operatori inadempienti.
Il Sindaco Aiello ha sottolineato che il provvedimento nasce dall’esigenza di rafforzare i meccanismi di tracciabilità e legalità in un comparto strategico per l’economia cittadina: “Il Mercato Ortofrutticolo è una risorsa fondamentale per Vittoria e per l’intero territorio ibleo. Con questa ordinanza rafforziamo la trasparenza e la responsabilità, strumenti indispensabili per tutelare gli operatori onesti e garantire la piena legalità delle transazioni.”
L’ordinanza n. 82 entrerà in vigore il 10 novembre 2025, data entro la quale tutti i concessionari dovranno adeguarsi agli obblighi previsti. Ogni forma di irregolarità comporterà l’attivazione delle procedure di legge.
La disposizione sarà notificata a tutti i concessionari del Mercato Ortofrutticolo, agli addetti ai controlli, alla Polizia Municipale e agli organi di vigilanza, e comunicata per conoscenza al Prefetto di Ragusa e alla Guardia di Finanza.

581382
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube