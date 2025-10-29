  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Il Contrammiraglio Raffaele Macauda in visita alla Capitaneria di porto

In occasione della intitolazione del Largo delle Capitanerie di porto, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale incontra gli uomini e le donne della Capitaneria
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 29 ottobre 2025 – Si è svolta nella giornata di ieri la visita istituzionale del Direttore Marittimo della Sicilia orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, alla Capitaneria di porto di Pozzallo.

Accolto dal comandante della locale Capitaneria, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, l’alto ufficiale ha incontrato, al termine della cerimonia di intitolazione del “Largo delle Capitanerie di porto”, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che lo ha ricevuto presso il Palazzo Comunale.

A seguire, il Direttore Marittimo, nei locali della Capitaneria di porto ha incontrato tutto il personale, militare e civile, in assemblea, rivolgendo agli stessi un sentito ringraziamento personale per il lavoro quotidianamente svolto ed esprimendo vivo apprezzamento e gratitudine per l’impegno nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera di Pozzallo svolge a favore della collettività marittima.

Ricordando con partecipazione il periodo di servizio trascorso presso la Capitaneria di porto di Pozzallo, subito dopo la sua elevazione, il Contrammiraglio Macauda ha sottolineato il ruolo centrale del Compartimento Marittimo Ibleo quale snodo nevralgico dei maggiori traffici marittimi dell’area.

A seguire, presso la sede della Capitaneria di porto, il Contrammiraglio Macauda ha incontrato i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) e delle imprese portuali, a testimonianza della sinergia tra le istituzioni e gli operatori portuali.

581392
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube