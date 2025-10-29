Scicli. Bus navetta per il cimitero l’1 e il 2 novembre

Scicli, 29 ottobre 2025 – Il Comune di Scicli ha provveduto anche quest’anno all’attivazione del servizio di bus navetta offerta dalla ditta Caia di Siracusa, che gestisce le strisce blu, per il giorno di Ognissanti e la Commemorazione dei defunti, l’1 e il 2 novembre, sabato e domenica.

Le corse sono gratuite e copriranno la fascia oraria dalle ore 7:00 alle 19:00, con percorso: viale I Maggio (lato giardini Papa Giovanni XXIII – fermata bus), contrada Zagarone, corso Garibaldi (tratto da C.so Umberto I a Via Bovio – fermata bus), largo Gramsci (fermata bus), via Ospedale angolo via Carrabba, Cimitero Comunale.

Salva