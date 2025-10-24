  • 25 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Iannello Leone chiamato al servizio in un Comune sciolto per mafia: lascia il Comando della Polizia Locale di Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 24 Ottobre 2025 – Cambio di rotta e incarico di alto profilo per Giovanni Iannello Leone. Il Ministero dell’Interno ha affidato al Comandante un nuovo e delicato incarico in un comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Andrà ad affiancare la Commissione Prefettizia, in sovra incarico, a Tremestieri Etneo.

La chiamata del Ministero   lo costringe a lasciare il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Pozzallo, un incarico ricoperto negli ultimi 13 mesi in regime di “scavalco” e impegno congiunto con il suo comune di appartenenza, Gravina di Catania.

“Lascio l’incarico e il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Pozzallo, dopo 13 mesi di lavoro diviso tra Pozzallo e Gravina di Catania, dove continuo come effettivo,” ha dichiarato Iannello Leone, in un post su Facebook. “Un impegno non facile che prelude alla conclusione della mia carriera tra un anno.”

L’incarico in un ente commissariato per mafia è considerato tra i più complessi e delicati per chi opera nelle forze dell’ordine e nella pubblica amministrazione, e rappresenterà l’impegno finale e più significativo nella lunga carriera di Iannello Leone prima del congedo.

L’incarico a Pozzallo era fino al prossimo 31 dicembre.

 

580936
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube