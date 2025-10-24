Iannello Leone chiamato al servizio in un Comune sciolto per mafia: lascia il Comando della Polizia Locale di Pozzallo

POZZALLO, 24 Ottobre 2025 – Cambio di rotta e incarico di alto profilo per Giovanni Iannello Leone. Il Ministero dell’Interno ha affidato al Comandante un nuovo e delicato incarico in un comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Andrà ad affiancare la Commissione Prefettizia, in sovra incarico, a Tremestieri Etneo.

La chiamata del Ministero lo costringe a lasciare il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Pozzallo, un incarico ricoperto negli ultimi 13 mesi in regime di “scavalco” e impegno congiunto con il suo comune di appartenenza, Gravina di Catania.

“Lascio l’incarico e il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Pozzallo, dopo 13 mesi di lavoro diviso tra Pozzallo e Gravina di Catania, dove continuo come effettivo,” ha dichiarato Iannello Leone, in un post su Facebook. “Un impegno non facile che prelude alla conclusione della mia carriera tra un anno.”

L’incarico in un ente commissariato per mafia è considerato tra i più complessi e delicati per chi opera nelle forze dell’ordine e nella pubblica amministrazione, e rappresenterà l’impegno finale e più significativo nella lunga carriera di Iannello Leone prima del congedo.

L’incarico a Pozzallo era fino al prossimo 31 dicembre.

