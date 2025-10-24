  • 25 Ottobre 2025 -
Attualità

RadioRTM sbarca sul DAB+ per un ascolto senza precedenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 Ottobre 2025  – Rivoluzione nel panorama radiofonico siciliano: RadioRTM ha ufficialmente iniziato le trasmissioni in DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Un passo significativo che proietta l’emittente nel futuro dell’ascolto digitale, offrendo ai suoi ascoltatori una qualità audio superiore, cristallina e completamente priva delle interferenze tipiche della tradizionale radio FM analogica.

Il DAB+, lo standard più recente e diffuso, non solo permette di trasmettere più canali radio sulla stessa frequenza, ma arricchisce l’esperienza con servizi aggiuntivi come informazioni testuali e immagini.

“Benvenuti in onda!” Un messaggio che oggi RadioRTM rilancia con la nuova tecnologia, mentre annuncia un ambizioso piano di espansione per garantire la copertura totale del territorio.

Nel corso di una recente riunione, è stato definito il piano di accensione dei nuovi ponti di trasmissione:

  • Entro il 31 dicembre 2025: accensione del ponte di Castelmola Monte Venere, che completerà la copertura dell’intero litorale jonico, da Reggio Calabria (in Calabria) fino a Catania.
  • Febbraio/Marzo 2026: accensione della postazione di Ragusa.
  • Aprile/Maggio 2026: accensione del ponte di Lipari, fondamentale per coprire l’intero litorale tirrenico, estendendo la ricezione dalla Calabria fino a Palermo.

L’accelerazione di ulteriori nuove postazioni– spiega Roberto Cicero, amministratore Unico di RTM srl –  è subordinata al rimborso del 70% degli acquisti effettuati nel 2025″.

Attualmente, RadioRTM è ascoltabile in DAB+ in tutta la Sicilia, ad eccezione delle aree non ancora coperte dai nuovi impianti, la cui installazione è imminente secondo il cronoprogramma.

“Con questo lancio – conclude Cicero – RadioRTM si conferma all’avanguardia, offrendo ai suoi fedeli ascoltatori un’esperienza d’ascolto moderna e di altissima qualità”.

© Riproduzione riservata

