Ispica. Daniele Spadola, un’altra impresa: secondo posto al G.P. The Best International

Ispica, 25 Ottobre 2025 – Con la grinta di chi non smette mai di mettersi in gioco, Daniele Spadola, atleta ispicese di body building, sale ancora una volta sul podio conquistando un eccellente secondo posto nella categoria HP Natural al G.P. The Best International Bodybuilding & Fitness Championship, tenutosi presso l’Hotel Europa di Rende.

Questa competizione, svoltasi nei giorni scorsi, segna per il bodybuilder trentatreenne l’apice di una stagione straordinaria, in cui Spadola ha sfidato se stesso portando a termine la preparazione per tre gare: dopo il podio all’International Championship di Catania lo scorso giugno (terzo classificato nella sua categoria) e quello al G.P. Ercole dello Ionio a luglio (un ottimo secondo posto anche in quella occasione), arriva ora un nuovo importante risultato a coronamento di mesi di intenso lavoro.

Chi conosce questo sport sa quanta autodisciplina, sacrificio e forza mentale richieda una stagione di questo livello.

“Sono molto orgoglioso del grande lavoro portato a termine – racconta Daniele – soprattutto in un periodo non facile. Ho dimostrato a me stesso, ancora una volta, quanto importante sia stata la crescita personale e atletica conseguita in questa stagione. Questo mi dà nuova consapevolezza su quanta forza, soprattutto mentale, sono riuscito a tirare fuori in un momento di forte tensione. Adesso è il momento di impiegare questa energia nel mio prossimo progetto”.

Oltre alle medaglie, infatti, c’è un sogno che diventa realtà: “Nel 2026 nascerà la mia palestra, un luogo dedicato al wellness, al benessere fisico e mentale. Voglio creare uno spazio dove chiunque desideri migliorarsi possa trovare il supporto giusto per dare una svolta positiva alla propria vita.”

Spadola non dimentica di ringraziare il suo coach Massimo Savasta e la sua famiglia, “sempre presenti e di grande supporto in ogni momento”.

Con questo nuovo traguardo, Daniele Spadola stabilisce una stagione da protagonista assoluto, confermandosi esempio di dedizione, resilienza e passione autentica — qualità che ora è pronto a trasmettere nella sua prossima, grande avventura.

