Consulta Giovanile di Ragusa: la presidenza resta a Gioventù Nazionale

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – Si è tenuta venerdì pomeriggio la seduta della Consulta Giovanile Comunale di Ragusa per il rinnovo delle cariche del direttivo.

Al termine della votazione, Emanuele Occhipinti, rappresentante della FLP e membro di Gioventù Nazionale è stato eletto Presidente della Consulta, mentre Federico Martorana dei Giovani Democratici è stato eletto Vicepresidente.

Simone Diquattro, presidente provinciale di GN e presidente uscente della consulta dichiara:

“La presidenza resta saldamente nelle mani di Gioventù Nazionale, a conferma del ruolo importante che il nostro movimento giovanile ha saputo conquistare negli ultimi anni nella rappresentanza giovanile cittadina.

Emanuele, che in Consulta rappresenta la FLP, è tuttavia membro attivo di Gioventù Nazionale e da tempo parte integrante della nostra comunità politica.

“La sua elezione- continua- rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso fondato sull’impegno, la responsabilità e la partecipazione.

Con la guida di Emanuele Occhipinti, la Consulta Giovanile potrà continuare a crescere come luogo di confronto, proposta e partecipazione, al servizio dei ragazzi e della città.

Ringrazio tutto il gruppo che ha sostenuto la candidatura di Emanuele e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a lui e al vicepresidente Federico Martorana”.

