Come utilizzare Paysafecard nell’ambito del gioco online

Tra i metodi di pagamento più innovativi degli ultimi anni rientra senza ombra di dubbio Paysafecard, utilizzabile per pagare online in maniera sicura garantendo la privacy dei dati sensibili degli utenti. A differenza di quanto fanno le carte di credito, infatti, Paysafecard consente di effettuare delle transazioni sul web senza condividere dati personali a terzi. Tra gli altri punti forti troviamo anche il fatto che coloro che lo utilizzano non necessitano di un conto corrente, tanto che è sufficiente rivolgersi ad uno dei punti vendita autorizzati per acquistare un codice pin a 16 cifre per poi caricarlo sul proprio conto e versare online. Per transazioni e depositi rapidi e sicuri, Scommesse.io analizza i casinò che accettano Paysafecard come metodo prepagato, illustrandone in maniera ancora più dettagliata il funzionamento, i vantaggi, i limiti e le condizioni applicate a versamenti e prelievi. Insomma, Paysafecard non consiste in altro che nell’acquisto di un voucher prepagato, disponibile in tagli da 10, 25, 50 o 100€, che permette pagamenti affidabili sul web. Può essere adoperato per acquistare beni, per depositare sui conti gioco o anche per sottoscrivere dei servizi.

Come funziona Paysafecard nei siti di gioco online

Nel momento in cui si seleziona una piattaforma di gioco online che consente di effettuare transazioni e pagamenti con Paysafecard, allora si ha automaticamente anche l’opportunità di riscuotere il bonus di benvenuto che viene riservato e concesso a tutti i nuovi iscritti. A differenza di altri portafogli elettronici e di altri sistemi di deposito e di prelievo, come ad esempio Neteller o Skrill, Paysafecard quindi viene generalmente accettato per beneficiare delle offerte che sono attive sui vari siti di gioco. Attualmente, infatti, tante delle migliori piattaforme di casinò digitale permettono di accedere alle promozioni principali tra cui bonus casinò, bonus di benvenuto sul primo deposito, bonus reload, rimborsi cashback e bonus free spins. Una volta selezionato il sito che accetta Paysafecard per i depositi, depositare diventa un’operazione semplicissima e molto rapida. Allo stesso tempo, però, sono ancora pochi i siti di casinò online che danno ai propri utenti la possibilità di effettuare i prelievi delle vincite attraverso questa metodologia. Tuttavia, se sono effettivamente ammessi, i prelievi con Paysafecard si distinguono dagli altri per l’estrema rapidità con la quale vengono portati a termine. Si tratta di un procedimento praticamente istantaneo.

I vantaggi e i limiti di Paysafecard

Come ogni cosa, anche Paysafecard presenta vantaggi e limiti nel suo utilizzo. Tra i più grandi e consistenti pro troviamo innanzitutto il fatto che si tratta di un metodo di pagamento decisamente affidabile sia per i depositi che per i prelievi. In secondo luogo, anche se è un discorso che si lega perfettamente a quello appena fatto, non dobbiamo dimenticare che si tratta di un sistema che non necessita di un conto bancario o di una carta di credito, motivo per il quale, proprio come un pagamento in contanti, si evita di condividere dati sensibili e personali. Il sistema, in un periodo storico durante il quale le truffe online sono aumentate a dismisura, è sicurissimo anche e soprattutto perché ogni pin presenta una sequenza univoca e complessa, quindi è praticamente impossibile una sua manipolazione da parte di delinquenti. Ad ogni modo, per qualsiasi tipo di emergenza c’è sempre la possibilità di richiedere il blocco del conto o del pin. Le transazioni sono anonime e private, in più la registrazione, oltre ad essere estremamente semplice e rapida, non richiede alcuna commissione da dover pagare. Tra gli aspetti negativi, invece, rientra sicuramente il fatto che una volta esaurito il credito della Paysafecard è necessario acquistarne per forza una nuova. Non si può ritirare denaro e inoltre i vari voucher sono spendibili solo ed esclusivamente all’interno del Paese nel quale sono stati acquistati.

Salva