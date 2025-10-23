Telefonia Mobile a Modica: Regolamento e Piano Antenne ancora al palo. Floridia incalza il Consiglio Comunale

Modica, 23 Ottobre 2025 – Il nuovo Regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile e il relativo Piano Antenne restano inspiegabilmente bloccati. La denuncia arriva dalla Consigliera Comunale Rita Floridia (DC), proponente e prima firmataria degli emendamenti, che esprime forte preoccupazione per lo stallo che sta rallentando l’approvazione di uno strumento normativo cruciale per la città.

“Sono trascorsi diversi mesi dal lavoro svolto da parte delle competenti Commissioni consiliari; tuttavia, ad oggi, nonostante il completamento dell’iter istruttorio e l’espressione dei pareri previsti, né il Regolamento né il Piano risultano ancora sottoposti al Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione definitiva,” ha dichiarato la Consigliera Floridia.

Questa situazione, secondo Floridia, solleva forti perplessità non solo sull’efficienza del processo amministrativo, ma rappresenta anche un mancato riconoscimento al lavoro svolto dalle Commissioni e, soprattutto, un danno per i cittadini che attendono risposte concrete in materia di pianificazione urbanistica e tutela ambientale.

“Non è più accettabile che strumenti così rilevanti per la tutela del territorio, la regolamentazione ambientale e la pianificazione urbanistica restino bloccati senza motivazioni chiare,” ha aggiunto la Consigliera.

Alla luce di questi ritardi, Rita Floridia ha formalmente richiesto al Presidente del Consiglio Comunale e agli organi competenti di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio utile il nuovo Regolamento sugli impianti di telefonia mobile (nella versione emendata) e il Piano Antenne, per procedere finalmente alla loro approvazione.

“Ritardi immotivati come questo rischiano di compromettere la credibilità delle istituzioni e di ostacolare decisioni attese da tempo,” ha ammonito Floridia, invitando gli organi di indirizzo a calendarizzare al più presto la discussione e la votazione, “nel rispetto del lavoro svolto e della fiducia dei cittadini.”

In attesa di un riscontro concreto, la Consigliera Floridia rinnova il proprio impegno a vigilare affinché questo tema non venga ulteriormente accantonato.

