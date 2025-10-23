Siracusa, maxi sequestro della DIA: colpite le finanze di un affiliato al clan “Attanasio”

Siracusa, 23 Ottobre 2025 – La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), su delega della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania, ha eseguito un decreto di sequestro beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale etneo. Il provvedimento ha colpito le proprietà di un soggetto ritenuto contiguo al noto clan “Attanasio”, attivo a Siracusa.

Il destinatario del sequestro, un uomo di 46 anni, è attualmente detenuto a seguito di una recente condanna per associazione mafiosa per aver fatto parte del clan con epicentro a Siracusa.

L’operazione, curata dal Centro Operativo DIA di Catania, è scaturita da approfondite indagini economico-patrimoniali che hanno evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio in disponibilità dell’interessato e dei suoi familiari. Gli accertamenti hanno confermato l’assenza di risorse lecite idonee a giustificare gli ingenti investimenti effettuati nel tempo.

Gli investigatori della DIA hanno così apposto i sigilli a beni riconducibili all’uomo per un valore complessivo stimato di circa 1.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il sequestro ha riguardato le quote sociali di un’unica società con sede a Siracusa, operante nel settore della ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e bar, e attiva anche nella produzione di prodotti di panetteria.

L’azione della DIA dà seguito alla proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata congiuntamente dal Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania e dal Direttore della DIA, confermando l’impegno delle autorità nel colpire l’accumulo illecito di ricchezze da parte delle consorterie mafiose.

