  • 22 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Volley Modica: sabato parte il campionato di serie C, i biancoazzurri di Ciccio Italia in trasferta a Gela

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 ottobre 2025 – Dopo varie settimane di allenamenti, è arrivato il momento di scendere in campo anche per la formazione di serie C della Volley Modica, che sabato pomeriggio inizia il suo cammino con la difficile trasferta sul campo del Gela.

Un inizio non proprio morbido per i ragazzi allenati da Ciccio Italia con l’assistenza di Matteo Fratantonio, che debutteranno sul campo di una squadra che ha obiettivi diversi da quelli inseguiti dal sestetto modicano composto per la maggior parte da ragazzi che poi saranno impegnati anche nei campionati Under 19 e Under 17.

Come ogni anno, la Volley Modica, in serie C ha come principale obiettivo di lanciare nella pallavolo che conta i giovani del vivaio, vero fiore all’occhiello della società della Contea e per farli crescere a livello caratteriale e tecnico si vuole farli confrontare in un campionato che nasconde parecchie difficoltà e insidie.

Da questa stagione, la dirigenza biancoazzurra e in particolare il responsabile del settore giovanile, Giorgio Scavino ha aggiunto anche un altro obiettivo: quello di far avvicinare i tifosi ai suoi ragazzi per aiutarli nella loro crescita anche a livello emozionale.

“Finalmente si ricomincia a fare sul serio dopo settimane intense di allenamenti – spiega Giorgio Scavino -. Sabato alle 18 parte il campionato di serie C e noi saremo impegnati a Gela contro una squadra costruita per vincere. Questo non è un mettere le mani avanti, ma è semplicemente un modo per ricordare che noi abbiamo obiettivi e ruoli diversi rispetto ai nostri primi avversari di stagione. Noi -continua – vogliamo fare crescere i nostri giovani tant’è che la squadra è composta principalmente da ragazzi under 17 e under 19, arricchita da due ragazzi che giocavano nella nostra under 19 lo scorso anno e che hanno deciso di vestire anche quest’anno la maglia della Volley Modica. Abbiamo dato continuità al nostro progetto affidando ancora una volta la squadra a Ciccio Italia che sarà coadiuvato da Matteo Fratantonio, che oltre a essere il nostro preparatore atletico sarà l’assistant coach. I ragazzi hanno lavorato bene in fase di preparazione e in prospettiva anche dei campionati giovanili. A breve – sottolinea Scavino – presenteremo anche i campionati under 15, under 13 e S3. Voglio fare un grosso in bocca al lupo non solo ai ragazzi, ma anche a Ciccio Italia, a Matteo Fratantonio, a Francesca Giucastro, ad Alessandra Oggioni, a Vincenzo Nastasi, a Nunzia Martino, al professore Giorgio Iemmolo e a Simone Grimaldi, che stanno lavorando con grande entusiasmo e stanno portando avanti questo fiorire di ragazzi che – conclude il responsabile della seconda squadra e del settore giovanile – quest’anno rispetto al passato ha visto un numero maggiore di proseliti nella pallavolo”.

580642
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube