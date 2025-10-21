Vittoria. Scuderi: “Servizio Fuori dal Coro, il problema c è e dobbiamo prenderne atto”

Vittoria, 21 ottobre 2025 – In merito al servizio andato in onda nella trasmissione Fuori dal Coro e riguardante la città di Vittoria, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, intende esprimere la propria posizione, alla luce delle polemiche sollevate dal sindaco Aiello, unico intervistato durante il reportage.

“Le polemiche del sindaco Aiello mi sembrano assolutamente pretestuose – dichiara Scuderi – perché la realtà descritta nel servizio corrisponde purtroppo a quella attuale, di cui siamo tutti consapevoli. È vero, il servizio ha messo in evidenza un aspetto specifico della problematica, forse enfatizzando la stessa, ma la questione della percezione di insicurezza tra i cittadini è reale e non può essere ignorata”.

Il consigliere Scuderi sottolinea l’importanza di affrontare il tema in modo costruttivo: “Il fenomeno esiste e dobbiamo prenderne atto. Piuttosto che lanciare accuse a destra e a manca, sarebbe più utile e responsabile cercare delle soluzioni concrete. È compito delle istituzioni lavorare insieme per il bene della collettività”.

Da qui l’appello diretto al primo cittadino: “Ci aspetteremmo, dal sindaco Aiello, la convocazione urgente di un tavolo straordinario di emergenza, che coinvolga tutte le forze politiche presenti in città. Ognuno, per la propria parte, potrebbe contribuire con idee e proposte per arginare questa situazione difficile”.

“A questo proposito, intanto – aggiunge Scuderi – ricordo che il senatore di FdI Salvo Sallemi il 28 ottobre incontrerà il capo della polizia Vittorio Pisani per sottoporgli la situazione del nostro territorio e chiedere un potenziamento delle attività e dei contingenti. Si porterà avanti un percorso, insomma, a sostegno delle esigenze immediate della città”.

