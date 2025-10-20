  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Attualità | Modica

Incontro tra Lions Club Ginevra e Lions Club Modica: un ponte di amicizia e servizio tra Sicilia e Svizzera

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 ottobre 2025 – Una delegazione del Lions Club Ginevra è stata ospite del Lions Club Modica, in un incontro che ha avviato i legami di amicizia e collaborazione tra i due sodalizi. Ad accogliere i soci svizzeri è stata la presidente del Lions Club Modica Sonia Calabrese insieme ai soci del club. La delegazione ginevrina è stata guidata dal vice presidente Pascal Miéville e da Melania Averna, secondo vice Governatore del Distretto Lions Svizzera Ovest (102W), originaria di Butera e oggi ingegnere presso il CERN di Ginevra, centro di ricerca di eccellenza internazionale. Melania Averna è stata accolta dal primo vice Governatore del Distretto Lions Sicilia (108Yb) Walter Buscema, in un momento che ha unito simbolicamente le radici siciliane con l’impegno internazionale. Il Lions Club Ginevra, fondato nel 1948, è stato il secondo club Lions costituito in Europa e rappresenta una delle realtà storiche più prestigiose del lionismo continentale. L’incontro con il Lions Club Modica ha offerto l’occasione per condividere esperienze, rafforzare i valori comuni di servizio e solidarietà e gettare le basi per nuovi collegamenti e progetti congiunti tra i Lions siciliani e svizzeri.

580488
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube