Incontro tra Lions Club Ginevra e Lions Club Modica: un ponte di amicizia e servizio tra Sicilia e Svizzera

Modica, 20 ottobre 2025 – Una delegazione del Lions Club Ginevra è stata ospite del Lions Club Modica, in un incontro che ha avviato i legami di amicizia e collaborazione tra i due sodalizi. Ad accogliere i soci svizzeri è stata la presidente del Lions Club Modica Sonia Calabrese insieme ai soci del club. La delegazione ginevrina è stata guidata dal vice presidente Pascal Miéville e da Melania Averna, secondo vice Governatore del Distretto Lions Svizzera Ovest (102W), originaria di Butera e oggi ingegnere presso il CERN di Ginevra, centro di ricerca di eccellenza internazionale. Melania Averna è stata accolta dal primo vice Governatore del Distretto Lions Sicilia (108Yb) Walter Buscema, in un momento che ha unito simbolicamente le radici siciliane con l’impegno internazionale. Il Lions Club Ginevra, fondato nel 1948, è stato il secondo club Lions costituito in Europa e rappresenta una delle realtà storiche più prestigiose del lionismo continentale. L’incontro con il Lions Club Modica ha offerto l’occasione per condividere esperienze, rafforzare i valori comuni di servizio e solidarietà e gettare le basi per nuovi collegamenti e progetti congiunti tra i Lions siciliani e svizzeri.

