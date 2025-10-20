  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Decoro urbano a Ragusa, Calabrese (PD): “Segnalato anche al Prefetto il degrado sotto il cavalcavia di via Epicarmo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 ottobre 2025 – Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese, ha inviato una richiesta formale di intervento alla Prefettura di Ragusa per segnalare la grave situazione di degrado, abbandono e rischio igienico-sanitario che interessa l’area sottostante il cavalcavia di via Epicarmo, nei pressi del parcheggio del PalaZama.
Calabrese ricorda di aver già sollecitato l’Amministrazione comunale nel corso di un proprio intervento in Consiglio comunale e successivamente, in data 10 ottobre, di aver trasmesso una diffida formale via mail al sindaco e agli uffici competenti, chiedendo interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza.
“Dal 10 ottobre a oggi, 20 ottobre, nulla è stato fatto – sottolinea Calabrese –. nessun riscontro, nessun intervento, nessuna comunicazione è pervenuta. Di fronte a questa totale inerzia, ho ritenuto doveroso informare Sua Eccellenza il Prefetto affinché solleciti l’Amministrazione a intervenire immediatamente”.
Nella nota indirizzata al Prefetto, il consigliere ha evidenziato come l’area versi in condizioni di grave abbandono: rifiuti di ogni genere, materassi, ingombranti, vegetazione incolta e arbusti che costituiscono un ricettacolo di topi, rettili e insetti, con seri rischi per la salute pubblica.
A ciò si aggiunge la presenza saltuaria di persone senza fissa dimora, che aggrava la criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene urbana.
“È inaccettabile – aggiunge Calabrese – che un’area situata in pieno centro cittadino, a pochi passi da una delle arterie più trafficate della città, venga lasciata in queste condizioni. Il decoro e la sicurezza urbana non possono essere sacrificati per l’inerzia amministrativa”.
Calabrese conclude auspicando un intervento tempestivo della Prefettura, affinché venga disposta la bonifica completa dell’area, comprensiva della rimozione dei rifiuti, del taglio della vegetazione e della pulizia generale, “per restituire decoro e sicurezza a una zona centrale della città che oggi è ridotta a una discarica a cielo aperto”.

580492
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube