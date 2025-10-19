Spaccio di droga a Ragusa: convalidato l’arresto di un 28enne Tunisino

RAGUSA, 19 Ottobre 2025 – La Magistratura ha dato pieno riscontro all’operato dei Carabinieri di Ragusa che avevano fermato un ventottenne tunisino per spaccio di stupefacenti. L’arresto, eseguito dal Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa, è stato infatti convalidato dal GIP del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, su richiesta del Pubblico Ministero Santo Fornasier.

Il nordafricano era stato fermato con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, l’uomo aveva trasformato una stanza della propria abitazione in un vero e proprio deposito per la droga, con una disponibilità di “droghe leggere e pesanti” per i suoi acquirenti.

L’operazione dei militari dell’Arma ha portato al sequestro di un notevole quantitativo di sostanze: ben 1 chilo e 900 grammi di hashish, ma anche 17 grammi di cocaina e 23 grammi di crack.

Nonostante la convalida, l’avvocato difensore, Fabrizio Cavallo, ha già fatto sapere che presenterà ricorso davanti al Tribunale del Riesame di Catania.

