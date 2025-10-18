Nuovo intervento per la sicurezza idraulica nei quartieri di Vittoria: il caso via Berruti verso una soluzione

Vittoria, 18 ottobre 2025 – Il Comune di Vittoria compie un passo decisivo per la messa in sicurezza dei quartieri storicamente soggetti ad allagamenti, grazie a un importante intervento di ingegneria idraulica che interesserà via Berruti, via Che Guevara, via Torino, via Guido De Ruggero e via Iannizzotto (stradale Forcone), con il collegamento finale alla rete delle acque bianche di via Marangio. L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Sin dal nostro insediamento nel 2021, insieme al sindaco Aiello e agli uffici comunali, abbiamo posto come priorità la soluzione delle criticità idrauliche che da oltre quindici anni penalizzano interi quartieri. Le precedenti amministrazioni hanno lasciato queste zone senza interventi risolutivi; oggi, finalmente, possiamo annunciare una svolta concreta”.

L’intervento, finanziato dalla Protezione civile grazie a un contributo di 860.000 euro ottenuto con la disposizione commissariale n. 933 del 26 settembre 2024, prevede la realizzazione di nuove caditoie e pozzetti in ghisa nelle aree più colpite dagli allagamenti. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Dipartimento regionale della Protezione civile – prosegue Nicastro – effettuando sopralluoghi puntuali in via Berruti, angolo via Torino, e in tutte le strade limitrofe che si trasformavano in veri e propri fiumi ad ogni bomba d’acqua. Questo nuovo progetto servirà a convogliare efficacemente le acque piovane, riducendo drasticamente i disagi per i residenti e tutelando il patrimonio urbano”.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la posa di numerose nuove caditoie agli incroci più critici e lungo le vie interessate, la realizzazione di una nuova condotta in via Iannizzotto e il collegamento di tutte le acque raccolte verso la grande galleria di via Marangio. “Si tratta di un’opera complessa, ma fondamentale – dichiara l’assessore – La gara d’appalto è già stata aggiudicata e a breve avvieremo tutte le procedure per la consegna dei lavori. La nostra speranza è di iniziare quanto prima, affinché i cittadini non debbano più vivere l’incubo degli allagamenti e dei danni che ne conseguono”.

Nicastro sottolinea come questo sia solo il primo passo di un piano più ampio per la riqualificazione e la resilienza urbana: “Questa è la prima risposta concreta che l’assessorato ai Lavori pubblici e l’amministrazione Aiello danno a un problema che nessuno aveva saputo affrontare. Ringrazio il Rup Chiara Garofalo e l’architetto Elio Cicciarella che, durante i sopralluoghi, sono stati in prima linea e si sono messi a disposizione. Grazie anche all’architetto Rosario Cultrone e ai tecnici per il loro straordinario impegno. Siamo convinti che la ricostruzione di Vittoria debba partire proprio dai quartieri più fragili. È un impegno che manteniamo con determinazione e senso di responsabilità, consapevoli che solo così la nostra città potrà guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza. Andiamo avanti, perché Vittoria merita una nuova stagione di crescita e vivibilità”.

