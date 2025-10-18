Crisi abitativa. Il Consigliere Bennardo alla Settimana Europea delle Regioni a Bruxelles

Ragusa, 18 ottobre 2025 – “Intervenire con urgenza sulla crisi abitativa che sta soffocando le possibilità di emancipazione dei cittadini, soprattutto giovani e lavoratori fuori sede”. Con queste parole il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo è intervenuto in occasione della Settimana europea delle regioni a Bruxelles, affrontando una delle questioni più pressanti del nostro tempo: l’accesso alla casa.

Negli ultimi 15 anni, i prezzi degli affitti in Italia hanno registrato un incremento del 30%, mentre il costo degli immobili è salito addirittura del 60%. A fronte di stipendi che restano invariati da decenni, il sogno di acquistare una casa si è trasformato in un miraggio per molti, mentre affittare un’abitazione – specialmente nelle grandi città dove si concentrano le principali opportunità lavorative – è diventato un lusso.

“Oggi emanciparsi è quasi impossibile. I giovani si trovano schiacciati tra stipendi stagnanti, affitti esorbitanti e mutui con tassi superiori al 3%, con richieste di anticipo che superano spesso il 20% del valore dell’immobile”, ha dichiarato Bennardo. In Italia, il 18% delle famiglie o dei single vive in affitto, con una spesa media mensile di 423 euro, cifra destinata a salire vertiginosamente nelle aree urbane più dinamiche, proprio laddove si concentrano le maggiori opportunità lavorative. Proprio per rispondere a questa emergenza, il Parlamento Europeo ha istituito una commissione speciale: lo European Affordable Housing Plan. Questo piano prevede lo stanziamento di fondi Ue dedicati alla ricostruzione e ristrutturazione di alloggi a prezzi accessibili, il sostegno alle cooperative di edilizia pubblica e la definizione di standard comuni per un’abitazione sostenibile. “È fondamentale – ha concluso Bennardo – che le istituzioni europee e nazionali lavorino insieme per garantire il diritto all’abitare. Senza una casa dignitosa e accessibile, diventa impossibile costruire un futuro stabile e prospero”.

