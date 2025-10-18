Sgombero in Casa di Riposo a Vittoria: intervento della Polizia Locale dopo i controlli del NAS

Vittoria, 18 Ottobre 2025 . La Polizia Locale di Vittoria ha eseguito un’ordinanza di sgombero che ha coinvolto i residenti di una casa di riposo nel centro della città.

Gli agenti, coordinati dal comandante Filippo Pancrazi, hanno proceduto ieri pomeriggio all’allontanamento di 13 ospiti della struttura, in seguito a gravi inadempienze riscontrate in precedenza dai NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità).

La struttura era finita nel mirino durante una serie di controlli mirati dei NAS sulle case di riposo dell’intera provincia. In questo caso specifico, l’ispezione aveva evidenziato che la casa di riposo risultava priva dell’idonea documentazione di legge necessaria per lo svolgimento dell’attività di assistenza.

I funzionari del Nucleo Antisofisticazioni, come riferisce il collega Pippo La Lota, avevano intimato ai titolari un termine per regolarizzare la posizione e adeguarsi alla normativa vigente. Tuttavia, tale adeguamento non è avvenuto.

Questa inadempienza ha fatto scattare l’ordinanza di sgombero eseguita ieri, causando un comprensibile disagio sia per gli anziani ospiti che per i loro familiari.

L’intervento si è svolto senza che si verificassero episodi di intolleranza da parte dei familiari, sebbene l’emozione per il trasferimento degli anziani fosse palpabile. L’azione della Polizia Locale ha garantito il rispetto dell’ordinanza e la tutela della legalità in un contesto particolarmente delicato.

