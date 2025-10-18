  • 18 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Sgombero in Casa di Riposo a Vittoria: intervento della Polizia Locale dopo i controlli del NAS

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 18 Ottobre 2025 . La Polizia Locale di Vittoria ha eseguito   un’ordinanza di sgombero che ha coinvolto i residenti di una casa di riposo nel centro della città.

Gli agenti, coordinati dal comandante Filippo Pancrazi, hanno proceduto ieri pomeriggio all’allontanamento di 13 ospiti della struttura, in seguito a gravi inadempienze riscontrate in precedenza dai NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità).

La struttura era finita nel mirino durante una serie di controlli mirati dei NAS sulle case di riposo dell’intera provincia. In questo caso specifico, l’ispezione aveva evidenziato che la casa di riposo risultava priva dell’idonea documentazione di legge necessaria per lo svolgimento dell’attività di assistenza.

I funzionari del Nucleo Antisofisticazioni, come riferisce il collega Pippo La Lota,  avevano intimato ai titolari un termine per regolarizzare la posizione e adeguarsi alla normativa vigente. Tuttavia, tale adeguamento non è avvenuto.

Questa inadempienza ha fatto scattare l’ordinanza di sgombero eseguita ieri, causando un comprensibile disagio sia per gli anziani ospiti che per i loro familiari.

L’intervento si è svolto senza che si verificassero episodi di intolleranza da parte dei familiari, sebbene l’emozione per il trasferimento degli anziani fosse palpabile. L’azione della Polizia Locale ha garantito il rispetto dell’ordinanza e la tutela della legalità in un contesto particolarmente delicato.

580229
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube