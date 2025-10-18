Cimitero di Modica, loculi inagibili: PD chiede chiarezza su tempi e sicurezza

Modica, 18 Agosto 2025 – L’annosa questione dei loculi cimiteriali chiusi e inaccessibili al cimitero di Modica torna al centro del dibattito politico. Il Consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha depositato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti urgenti all’Amministrazione comunale.

Il problema, che si ripresenta puntualmente in questo periodo dell’anno, causa grande disagio tra i cittadini a cui viene impedito persino di compiere “il semplice gesto di portare un fiore ai propri cari defunti” a causa della chiusura che perdura da diversi anni.

Attraverso l’interrogazione, datata 12 ottobre 2025, il Consigliere Spadaro chiede al Comune di fare luce su due punti cruciali: se ci sono novità in merito ai lavori necessari per la messa in sicurezza e la conseguente riapertura dei loculi, al fine di renderli nuovamente fruibili ai cittadini, se sono stati effettuati incontri con la società che gestisce il cimitero e, in tal caso, quali esiti abbiano avuto, soprattutto in relazione all’individuazione di soluzioni utili alla definitiva risoluzione del problema.

Il Consigliere Spadaro confida che l’interrogazione venga inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, auspicando risposte rapide e concrete per restituire ai cittadini la possibilità di onorare i propri defunti in un luogo sicuro e accessibile.

