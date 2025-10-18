Basket. Sfida di alta quota al PalaPadua: domenica arriva a Ragusa la capolista Brindisi

Ragusa, 18 Ottobre 2025 – La quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale mette di fronte la SuperConveniente Virtus Ragusa e una delle due capoliste del girone F: la Dinamo Brindisi, che al pari di Matera è ancora imbattuta dopo tre giornate. La palla a due è in programma domenica alle ore 18 al PalaPadua.

La formazione pugliese, guidata da coach Antonio Cristofaro, si presenta in gran forma, reduce dal convincente successo interno su Corato. A trascinare i pugliesi ci ha pensato il lituano Karolis Sapiega, autore di 33 punti e fin qui miglior giocatore del girone per valutazione (27 di media). L’ala baltica viaggia a 20,3 punti a partita e rappresenta il principale terminale offensivo di una squadra in splendida salute. Accanto a lui spicca il play-guardia macedone Nenad Jovanovic, classe 2004, che dopo l’ottima stagione scorsa si è confermato su livelli altissimi (fin qui 20 punti di media). A completare il trio dei più produttivi c’è Alfonso Di Ianni, ala di 203 centimetri, che contribuisce con 12,7 punti e oltre 8 rimbalzi a partita, garantendo solidità e presenza fisica.

Per la Virtus di coach Massimo Di Gregorio sarà dunque una partita di grande fascino e di notevole difficoltà, ma anche un banco di prova importante per misurare la crescita del gruppo dopo gli ottimi segnali di Catanzaro, dove la squadra ha saputo compattarsi a fronte delle difficoltà incontrate dentro e fuori dal campo (l’assenza di Ianelli). «Vogliamo dare continuità agli ultimi due risultati positivi – commenta coach Di Gregorio -. La squadra si sta conoscendo sempre meglio e anche dalla panchina, a Catanzaro, abbiamo avuto un contributo importante. Giocare partite di questo livello rappresenta uno stimolo per tutti: dovremo essere concentrati e intensi fin dalla palla a due».

A dirigere l’incontro saranno Cappello di Porto Empedocle e Tartamella di Erice. La gara sarà trasmessa in diretta streaming, al costo di 3 euro, sul sito www.virtusragusabasket.it.

