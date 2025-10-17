  • 17 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa Prossima rompe con il Sindaco Cassì: “Patto civico infranto”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 Ottobre 2025 – Il movimento civico Ragusa Prossima annuncia con “rammarico, tristezza e delusione” il proprio disimpegno dalla maggioranza e dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Peppe Cassì. La decisione, maturata a maggioranza al termine di un “dibattito interno, ampio, aperto e libero”, segna un punto di rottura significativo nel panorama politico ragusano.

Il cuore della controversia risiede in quella che Ragusa Prossima definisce la violazione del doppio patto politico pre-elettorale sottoscritto dal Sindaco. Il movimento dichiara che l’accordo prevedeva la definizione di un “confine netto con i partiti del centro destra” e un  impegno con la città e gli elettori centrato sul civismo e sulla “chiusura a tutti i partiti”.

Tale patto, secondo Ragusa Prossima, che annovera Giorgio Massari (foto) in Giunta, è stato “infranto” con “l’adesione del sindaco, del vicesindaco, del presidente del consiglio e di altri consiglieri a un partito politico”.

Il movimento giustifica la drastica scelta sostenendo che è in gioco la credibilità del movimento stesso e di ciascuno dei suoi membri, avendo chiesto il sostegno per un progetto esclusivamente civico.

“È in gioco anche la credibilità della politica e la qualità della Democrazia,” afferma il documento. Ragusa Prossima sottolinea come il rispetto dei patti con il cittadino elettore sia fondamentale per ridare serietà alla politica, contrastando la disaffezione dalle pratiche democratiche.

Nonostante l’uscita dalla maggioranza, il movimento respinge l’idea che la loro scelta rappresenti il fallimento del civismo. Al contrario, si afferma che il civismo – caratterizzato da una forte identità culturale e politica – è “oggi più che mai, una risorsa per la Politica”.

Il civismo, secondo Ragusa Prossima, spinge i partiti a valorizzare l’autonomia delle realtà locali e, soprattutto, alimenta nella comunità ragusana una “riserva di risorse di etica politica e di valori” essenziali per dare una visione di società agli atti amministrativi e contrastare la “dispersione individualistica ed egoistica del tempo presente”.

Lilla Anagni, la Presidente di Ragusa Prossima, ha firmato il documento, annunciando che il movimento terrà una conferenza stampa la prossima settimana per illustrare in dettaglio le motivazioni della clamorosa decisione.

580197
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube