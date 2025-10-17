Nuovo servizio di gestione rifiuti a Ragusa. Interviene la Consigliera Mezzasalma

Ragusa, 17 ottobre 2025 – “Replico alle accuse del Partito Democratico e dei consiglieri Bennardo e Caruso per puro spirito di verità: la politica della disinformazione non può sperare di manipolare la realtà come più conviene”. La consigliera comunale Carla Mezzasalma, capogruppo di Forza Italia, interviene in questi termini sulle polemiche sollevate dall’opposizione in merito al bando di gara per il nuovo servizio di gestione dei rifiuti.

“Riporto – aggiunge Mezzasalma – alcune recenti dichiarazioni del Pd: ‘L’amministrazione nasconde l’atto amministrativo più importante e costoso per la città’; ‘Sono decisioni che calpestano le regole democratiche. Siamo pronti a ricorrere al Tar per riportare in Consiglio comunale un atto che non può essere sottratto alla discussione’. A leggerle, verrebbe da pensare che la “mancata” discussione del capitolato di gara in Consiglio comunale rappresenti una grave violazione o che l’Amministrazione stia agendo nell’ombra, quando invece sta semplicemente applicando la legge”. “Ai consiglieri Bennardo e Caruso, che hanno sposato la stessa causa del Pd pur di andare contro l’Amministrazione, e che si sono per questo appellati alla Regione – ancora Mezzasalma – l’assessorato regionale alla Funzione pubblica ha risposto che “non sussiste alcune indicazione normativa che preveda la trattazione tra le competenze del Consiglio comunale” e, “non essendo suscettibile un’ipotesi di violazione di legge, non si legittima alcun intervento da parte dell’organo di vigilanza”. Nei comunicati stampa con cui tartassano i giornali bisognerebbe dire anche questo”.

“Aggiungo due elementi – continua il capogruppo di Forza Italia – che da soli basterebbero a pesare le polemiche di questi giorni. Primo: l’Amministrazione non tiene nascosto niente, semmai è una certa politica a svegliarsi dal disinteresse solo quando le conviene. Come ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta, si sono svolti tre cicli di incontri sul bando di gara tra quelli aperti alla cittadinanza (a cui il Pd non si è visto), quelli con i sindacati e quelli con le associazioni. Non solo: proprio il Pd ha richiesto all’Ufficio Ambiente e ottenuto mesi fa un incontro dedicato al tema direttamente nella sua sede. Secondo: come Forza Italia siamo favorevoli a un Consiglio comunale aperto sull’argomento. Nessun problema ad affrontare la discussione in Consiglio, consapevoli però che la gara è già pubblicata e sperando che non si trasformi in una passerella politica. Pd, Bennardo e Caruso non troveranno mai da parte nostra un diniego al confronto democratico, che, come tale, è possibile solo se si rispettano le leggi, sia quelle che piacciono che quelle che non piacciono. Giudicare antidemocratico chi rispetta le norme è una contraddizione in termini”.

