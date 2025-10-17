Ragusa, convalidato l’arresto per possesso d’arma clandestina: Gianfranco Stracquadaini resta in carcere

Ragusa, 17 Ottobre 2025 – Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha convalidato l’arresto per possesso clandestino di arma a carico di Gianfranco Stracquadaini, il cinquantenne di Vittoria, ex latitante, catturato tre giorni fa a Comiso.

Stracquadaini era ricercato da un anno e mezzo in esecuzione di un mandato di cattura per il tentato omicidio di Roberto Di Martino, avvenuto il 24 aprile 2024, e per associazione mafiosa.

La nuova misura cautelare convalidata dal GIP deriva dal ritrovamento di due pistole semiautomatiche con relative munizioni da parte degli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, dello Sco e del commissariato di Vittoria. Le armi sono state trovate durante l’irruzione nella casa di Montebello dove l’uomo si nascondeva.

Assistito dal suo difensore, l’avvocato Rosario Cognata, l’ex latitante è comparso davanti al GIP Eleonora Schininà. Dopo l’udienza di convalida, Stracquadaini è stato riportato nel carcere di Bicocca, a Catania.

