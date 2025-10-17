  • 17 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

FdI. “Il Sindaco di Ragusa chiarisca come rapportarsi con il Centrodestra al momento fuori da ogni confronto”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 ottobre 2025 – In seguito alla costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia durante la seduta di lunedì scorso e alle annunciate dimissioni dell’esponente di Ragusa Prossima dalla giunta municipale, Fratelli d’Italia Ragusa ritiene necessario esprimere la propria posizione attraverso le parole del coordinatore cittadino, Luca Poidomani.

“Assistiamo a una situazione politica sempre più complessa e incerta. Il rischio concreto è che questa ambiguità si rifletta negativamente sull’attività del consiglio comunale e, di conseguenza, sull’azione amministrativa – dichiara Poidomani – La costituzione del gruppo di Forza Italia rappresenta un segnale chiaro: la dimensione politica non può più essere relegata in secondo piano e sta tornando con forza a influenzare il dibattito consiliare”. Fratelli d’Italia, attualmente forza di opposizione in consiglio comunale, sottolinea l’urgenza di un chiarimento politico: “È arrivato il momento che il sindaco si assuma pienamente la responsabilità della propria collocazione politica. Non è più rinviabile una presa di posizione netta: se intende riconoscersi nell’area del centrodestra, ne tragga tutte le conseguenze, a partire dal confronto con le forze che ne fanno parte anche a livello cittadino”.

“In questo contesto, riteniamo fondamentale che il centrodestra provinciale assuma un ruolo di coordinamento, promuovendo un confronto più ampio e strutturato, non solo su Ragusa, ma anche su tutte le amministrazioni guidate da esponenti riconducibili alla coalizione”, prosegue Poidomani. Il coordinatore cittadino ribadisce l’importanza di una chiarezza politica che possa restituire coerenza e visione all’azione amministrativa: “Il tempo della navigazione a vista è finito. Ragusa ha bisogno di una guida politica trasparente e responsabile. Il sindaco chiarisca se e come intende rapportarsi con le forze del centrodestra, che finora sono rimaste escluse da ogni confronto”.

580144
© Riproduzione riservata

