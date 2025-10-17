  • 17 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Asd Calabrese Fighiting Team Modica Pietro Guccione convocato in nazionale

Da ieri il talento modicano in Montenegro per gli Europei U15
Modica, 17 ottobre 2025 – La notizia era nell’aria già da diversi settimane, ma ora è diventata ufficiale.
Pietro Guccione del Calabrese Fighting Modica è stato convocato dal CT Patrizio Oliva e da ieri e fino al 26 ottobre è in Montenegro per difendere i colori azzurri ai Campionati Europei Under 15.
Insieme a Pietro Guccione è volata in Montenegro anche Valeria Calabrese che ha scoperto e allena giornalmente il talento del promettente pugile della Contea, voluta fortemente come tecnico collaboratore da Patrizio Oliva.
Per Pietro Guccione, che parteciperà nella categoria 70 Kg, dunque, la possibilità di dimostrare tutto il suo valore in una kermesse continentale dove saliranno sul ring 367 atleti provenienti da tutta Europa in rappresentanza di 35 paesi.

