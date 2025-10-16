Pozzallo, 16 ottobre 2025 – Si è svolto oggi un importante incontro alla presenza del direttivo di Fratelli d’Italia Pozzallo, della presidente della Provincia di Ragusa Maria Rita Schembari, dell’ingegnere Sinatra e del sindaco Roberto Ammatuna. Al centro del confronto, la presentazione del progetto per la ristrutturazione della piscina comunale di Pozzallo.
L’ing. Sinatra, a seguito di sopralluogo tecnico e approfondimenti specifici, ha illustrato le criticità strutturali dell’impianto e delineato i necessari interventi, stimando un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro.
La presidente Schembari ha espresso la propria disponibilità e il massimo impegno affinché il progetto venga portato alla fase esecutiva nel più breve tempo possibile.
Fratelli d’Italia Pozzallo conferma il proprio impegno concreto per il rilancio e la valorizzazione degli impianti sportivi. Ci attiveremo da subito nella ricerca dei fondi necessari per restituire alla città una piscina comunale moderna, sicura e pienamente fruibile, punto di riferimento per lo sport, l’inclusione sociale e il benessere collettivo.
1 commento su “Pozzallo, ristrutturazione piscina. FdI incontra il Sindaco e il Presidente del Libero Consorzio”
Vorrei capire, 3,5 milioni di euro per ristrutturare una piscina. Io non so in che condizioni versi questa piscina, ma con 3,5 milioni ve ne faccio tre di piscine.