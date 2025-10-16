Pozzallo, ristrutturazione piscina. FdI incontra il Sindaco e il Presidente del Libero Consorzio

Pozzallo, 16 ottobre 2025 – Si è svolto oggi un importante incontro alla presenza del direttivo di Fratelli d’Italia Pozzallo, della presidente della Provincia di Ragusa Maria Rita Schembari, dell’ingegnere Sinatra e del sindaco Roberto Ammatuna. Al centro del confronto, la presentazione del progetto per la ristrutturazione della piscina comunale di Pozzallo.

L’ing. Sinatra, a seguito di sopralluogo tecnico e approfondimenti specifici, ha illustrato le criticità strutturali dell’impianto e delineato i necessari interventi, stimando un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

La presidente Schembari ha espresso la propria disponibilità e il massimo impegno affinché il progetto venga portato alla fase esecutiva nel più breve tempo possibile.

Fratelli d’Italia Pozzallo conferma il proprio impegno concreto per il rilancio e la valorizzazione degli impianti sportivi. Ci attiveremo da subito nella ricerca dei fondi necessari per restituire alla città una piscina comunale moderna, sicura e pienamente fruibile, punto di riferimento per lo sport, l’inclusione sociale e il benessere collettivo.

