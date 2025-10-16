  • 16 Ottobre 2025 -
  • 16 Ottobre 2025 -
Politica | Pozzallo

“Ora lavoreremo meglio e con più entusiasmo”. Il Sindaco Ammatuna plaude all’Operazione Antidroga tra Ispica e Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA/POZZALLO, 16 Ottobre 2025 – Dopo l’operazione dei Carabinieri che ha smantellato un’estesa rete di spaccio di sostanze stupefacenti che operava tra i comuni di Ispica e Pozzallo, giungono le prime reazioni ufficiali. L’operazione, che ha portato all’arresto di diversi soggetti e al sequestro di un quantitativo significativo di droga, è stata accolta con grande plauso dalle amministrazioni locali e dalla cittadinanza.

A intervenire con parole di profonda soddisfazione è il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha lodato l’operato delle forze dell’ordine e ha sottolineato l’importanza di un’azione che ripristina la tranquillità e la legalità sul territorio.

Il Sindaco Ammatuna ha espresso il suo compiacimento fin dalle prime ore: “La giornata è iniziata bene, sono quelle operazioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni,” ha dichiarato. “Da tempo nella nostra città si notavano piccole bande di persone losche che erano dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Da oggi lavoreremo meglio ma soprattutto i cittadini saranno più tranquilli, avranno la certezza che qualcuno, nello specifico i carabinieri, ha lavorato per loro e sta lavorando per loro.”

Il primo cittadino ha voluto rimarcare come l’intervento non sia solo un atto di giustizia, ma un monito significativo per la criminalità locale. “È un’operazione che rappresenta non solo un momento di repressione ma anche un deterrente formidabile per fare capire e comprendere a queste bande che non si può scherzare con lo spaccio delle sostanze stupefacenti,” ha continuato Ammatuna, ponendo l’accento sulla tutela dei giovani, la fascia più vulnerabile.

“Siamo tutti contenti dell’operazione dei carabinieri soprattutto a tutela dei nostri giovani. Oggi lavorerò meglio, con più entusiasmo,” ha concluso il Sindaco, palesando un rinnovato vigore nell’azione amministrativa a seguito del successo investigativo.

L’operazione è il risultato di mesi di indagini meticolose e dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al crimine organizzato e allo spaccio al dettaglio. La cittadinanza, già rassicurata dalla notizia dello smantellamento della rete, guarda ora con maggiore fiducia al lavoro delle istituzioni, percependo una rinnovata vicinanza dello Stato.

 

580107
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

