Piscina Comunale ancora chiusa a Modica: il PD interroga l’Amministrazione

MODICA, 16 Ottobre 2025 – Cresce l’insofferenza tra i cittadini modicani per la prolungata chiusura della Piscina Comunale. Nonostante l’importanza e l’apprezzamento della struttura per l’attività sportiva e ricreativa, l’impianto resta inaccessibile, suscitando numerose segnalazioni e richieste di spiegazioni.

A farsi portavoce del malcontento è il Consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, che ha presentato un’interrogazione formale all’amministrazione per fare luce sui ritardi e sui tempi di riapertura.

“Numerosi cittadini segnalano e chiedono chiarimenti in merito alla perdurante chiusura della Piscina Comunale, struttura molto utilizzata e apprezzata dalla cittadinanza,” si legge nel documento protocollato dal Consigliere Spadaro.

L’interrogazione del Consigliere Spadaro è mirata a ottenere risposte precise su diversi aspetti che ostacolano la fruibilità dell’impianto. Nello specifico, si chiede di conoscere i motivi per cui la Piscina Comunale non risulta ancora aperta al pubblico, “ Se siano ancora in corso lavori o interventi necessari per la sua consegna definitiva al Comune”, se è stato pubblicato il bando per l’affidamento della gestione della struttura, un passaggio cruciale per l’attivazione dei servizi.

Il Partito Democratico confida che l’interrogazione venga inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, per poter offrire risposte chiare e tempestive a una cittadinanza che attende di riappropriarsi di un servizio fondamentale per il benessere e lo sport locale.

La palla passa ora all’Amministrazione, chiamata a rispondere in aula e a definire un cronoprogramma certo per la riapertura di una struttura sportiva di vitale importanza per la comunità modicana.

