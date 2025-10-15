  • 15 Ottobre 2025 -
Sindacale

Mafia. ANFP: “La cattura di Stracquadaini conferma l’efficacia dell’azione della Polizia di Stato”*

Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 15 ottobre 2025 – La cattura del latitante Gianfranco Stracquadaini, operata grazie alla sinergia tra lo SCO, la SISCO di Catania e la Squadra Mobile di Ragusa, rappresenta un ulteriore colpo durissimo alla criminalità organizzata e conferma l’efficacia e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini.
L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia sottolinea come questo ennesimo successo investigativo sia il frutto di un lavoro a 360 gradi, che unisce attività di intelligence, analisi, cooperazione interforze e azione sul territorio, in una strategia complessiva di contrasto che sta dando risultati concreti e duraturi.
I numeri ricordati dal Ministro dell’Interno, con oltre 4.000 arresti e 108 latitanti assicurati alla giustizia negli ultimi tre anni, rappresentano la misura dell’impegno quotidiano e del livello di efficienza del sistema sicurezza italiano, fondato sulla dedizione, la competenza e il senso dello Stato degli appartenenti alle forze di polizia.Cosi in una nota Enzo Letizia segretario dell’associazione nazionale funzionari di polizia.

