Pozzallo. Preghiera per la pace dell’Associazione La Pira “Spes contra Spem”

Pozzallo, 14 ottobre 2025. In occasione del settimo anniversario della proclamazione di Giorgio La Pira come Venerabile della Chiesa Cattolica, avvenuto il 5 luglio 2018, la presidenza dell’Associazione Giorgio La Pira « Spes contra Spem» ha inteso diffondere nelle chiese di Pozzallo, città natale del costruttore di Pace, una preghiera in memoria del Venerabile, per abbattere ,come incarnava il grande operaio del Vangelo, i muri dell’indifferenza sociale e geopolitica. La preghiera è stata formulata da Grazia Dormiente, poetessa e autrice di volumi dedicati a La Pira, ultimo dei quali “Giorgio La Pira. Una vita per la pace nel mondo”.
Nel settimo anniversario del riconoscimento come Venerabile
O Signore nostro Dio,
Ti ringraziamo per averci donato
il Venerabile Giorgio La Pira
come modello di vita cristiana
e impegno politico abitati dalla fede.
Chiediamo umilmente che Tu
lo renda beato tra i tuoi santi,
affinché possa continuare a ispirarci
con il suo esempio di carità, giustizia e pace.
O Signore, consenti che i suoi insegnamenti
sulla speranza e sulla costruzione della società
secondo i principi evangelici
possano illuminarci sempre più.
La sua figura sia fonte di conforto
e guida spirituale per tutti coloro
che cercano una via autentica
verso l’onestà e la giustizia sociale
nella vita pubblica.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Grazia Dormiente 2025