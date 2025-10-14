Pozzallo. Preghiera per la pace dell’Associazione La Pira “Spes contra Spem”



Pozzallo, 14 ottobre 2025. In occasione del settimo anniversario della proclamazione di Giorgio La Pira come Venerabile della Chiesa Cattolica, avvenuto il 5 luglio 2018, la presidenza dell’Associazione Giorgio La Pira « Spes contra Spem» ha inteso diffondere nelle chiese di Pozzallo, città natale del costruttore di Pace, una preghiera in memoria del Venerabile, per abbattere ,come incarnava il grande operaio del Vangelo, i muri dell’indifferenza sociale e geopolitica. La preghiera è stata formulata da Grazia Dormiente, poetessa e autrice di volumi dedicati a La Pira, ultimo dei quali “Giorgio La Pira. Una vita per la pace nel mondo”.

Nel settimo anniversario del riconoscimento come Venerabile

O Signore nostro Dio,

Ti ringraziamo per averci donato

il Venerabile Giorgio La Pira

come modello di vita cristiana

e impegno politico abitati dalla fede.

Chiediamo umilmente che Tu

lo renda beato tra i tuoi santi,

affinché possa continuare a ispirarci

con il suo esempio di carità, giustizia e pace.

O Signore, consenti che i suoi insegnamenti

sulla speranza e sulla costruzione della società

secondo i principi evangelici

possano illuminarci sempre più.

La sua figura sia fonte di conforto

e guida spirituale per tutti coloro

che cercano una via autentica

verso l’onestà e la giustizia sociale

nella vita pubblica.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Grazia Dormiente 2025

Salva