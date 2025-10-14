  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Cultura | Pozzallo

Pozzallo. Preghiera per la pace dell’Associazione La Pira “Spes contra Spem”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Pozzallo, 14 ottobre 2025. In occasione del settimo anniversario della proclamazione di Giorgio La Pira come Venerabile della Chiesa Cattolica, avvenuto il 5 luglio 2018, la presidenza dell’Associazione Giorgio La Pira « Spes contra Spem» ha inteso diffondere nelle chiese di Pozzallo, città natale del costruttore di Pace, una preghiera in memoria del Venerabile, per abbattere ,come incarnava il grande operaio del Vangelo, i muri dell’indifferenza sociale e geopolitica. La preghiera è stata formulata da Grazia Dormiente, poetessa e autrice di volumi dedicati a La Pira, ultimo dei quali “Giorgio La Pira. Una vita per la pace nel mondo”.

Nel settimo anniversario del riconoscimento come Venerabile
O Signore nostro Dio,
Ti ringraziamo per averci donato
il Venerabile Giorgio La Pira
come modello di vita cristiana
e impegno politico abitati dalla fede.
Chiediamo umilmente che Tu
lo renda beato tra i tuoi santi,
affinché possa continuare a ispirarci
con il suo esempio di carità, giustizia e pace.
O Signore, consenti che i suoi insegnamenti
sulla speranza e sulla costruzione della società
secondo i principi evangelici
possano illuminarci sempre più.
La sua figura sia fonte di conforto
e guida spirituale per tutti coloro
che cercano una via autentica
verso l’onestà e la giustizia sociale
nella vita pubblica.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Grazia Dormiente 2025

579847
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube