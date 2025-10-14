Scosse di terremoto tra Caltanissetta e Agrigento: doppia sequenza avvertita nel pomeriggio

Serradifalco (CL), 14 Ottobre 2025 – Pomeriggio di paura, ma fortunatamente senza danni, per gli abitanti dell’area compresa tra le province di Caltanissetta e Agrigento. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una breve sequenza sismica composta da due scosse ravvicinate.

La prima e più intensa, di magnitudo 3.4, è stata rilevata alle ore 16:01. L’epicentro è stato localizzato a circa 6 km a Sud Est di Serradifalco (Caltanissetta), con un’elevata profondità ipocentrale stimata a 50 km.

A pochi minuti di distanza, alle ore 16:04, una seconda scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita nella medesima zona. Questa aveva l’epicentro a 3 km a Nord Est di Serradifalco e una profondità più superficiale, pari a 8 km.

Nonostante la paura generata dalla sequenza, le autorità locali non hanno segnalato al momento danni a persone o cose.

