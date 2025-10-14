  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Attualità

Maxi-esercitazione di Protezione Civile: successo per “Exe Sicilia 2025” a Isola delle Femmine

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Isola delle Femmine, 14 Ottobre 2025  – Si è conclusa domenica scorsa la tre giorni di esercitazione di Protezione Civile “Exe Sicilia 2025” che ha coinvolto l’area di Isola delle Femmine. L’evento ha rappresentato un’intensa fase di preparazione e confronto, mobilitando più di 300 volontari appartenenti a innumerevoli associazioni, che hanno operato con grande dedizione e spirito di appartenenza.

L’esercitazione ha offerto importanti spunti di formazione e ha messo alla prova i partecipanti su tecniche avanzate di soccorso, che spaziavano dal supporto sanitario a simulazioni con gruppi cinofili.

L’iniziativa, svolta in un’area ritenuta importante e strategica, è stata il frutto di un intenso lavoro di preparazione e formazione professionale. Componenti sanitari dell’area di emergenza della Misericordia Nazionale e Regionale hanno promosso e gestito scenari di maxiemergenza, valutando con “sobrietà e attenzione pedagogica” la preparazione delle squadre intervenute, provenienti da tutta la Sicilia.

I volontari della Misericordia di Modica, che hanno partecipato all’evento, hanno sottolineato l’importanza dell’esperienza, evidenziando la “piena sintonia con uno spirito di collaborazione e di dedizione” al Movimento.

L’auspicio finale è che l’esercitazione “EXE SICILIA 2025” non sia un episodio isolato, ma che segni l’avvio di una nuova fase di programmazione ciclica per momenti fondamentali di addestramento sul campo in Sicilia.

 

579841
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube