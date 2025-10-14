Maxi-esercitazione di Protezione Civile: successo per “Exe Sicilia 2025” a Isola delle Femmine

Isola delle Femmine, 14 Ottobre 2025 – Si è conclusa domenica scorsa la tre giorni di esercitazione di Protezione Civile “Exe Sicilia 2025” che ha coinvolto l’area di Isola delle Femmine. L’evento ha rappresentato un’intensa fase di preparazione e confronto, mobilitando più di 300 volontari appartenenti a innumerevoli associazioni, che hanno operato con grande dedizione e spirito di appartenenza.

L’esercitazione ha offerto importanti spunti di formazione e ha messo alla prova i partecipanti su tecniche avanzate di soccorso, che spaziavano dal supporto sanitario a simulazioni con gruppi cinofili.

L’iniziativa, svolta in un’area ritenuta importante e strategica, è stata il frutto di un intenso lavoro di preparazione e formazione professionale. Componenti sanitari dell’area di emergenza della Misericordia Nazionale e Regionale hanno promosso e gestito scenari di maxiemergenza, valutando con “sobrietà e attenzione pedagogica” la preparazione delle squadre intervenute, provenienti da tutta la Sicilia.

I volontari della Misericordia di Modica, che hanno partecipato all’evento, hanno sottolineato l’importanza dell’esperienza, evidenziando la “piena sintonia con uno spirito di collaborazione e di dedizione” al Movimento.

L’auspicio finale è che l’esercitazione “EXE SICILIA 2025” non sia un episodio isolato, ma che segni l’avvio di una nuova fase di programmazione ciclica per momenti fondamentali di addestramento sul campo in Sicilia.

