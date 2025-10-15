  • 15 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Individuato un presunto aggressore della notte di violenza a Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 15 Ottobre 2025 – Svolta nelle indagini sull’aggressione avvenuta nella notte di domenica scorsa a Scicli. Uno dei ragazzi rimasti vittime della violenza si è recato ieri, martedì, presso la Tenenza dei Carabinieri locale per integrare la denuncia già sporta, fornendo un elemento cruciale: il nome di uno dei presunti aggressori.

Il giovane aggredito sarebbe riuscito a riconoscere uno dei suoi assalitori grazie alla visione di una fotografia che gli è stata mostrata da alcune persone che, fin dai primi momenti, hanno attivamente collaborato con le forze dell’ordine per aiutare a risalire ai responsabili del grave episodio.

Parallelamente all’attività investigativa, è continuata l’ondata di solidarietà nei confronti delle tre persone vittime della violenza. Un sostegno particolare è stato espresso anche verso il centro Namastè, riconosciuto da più parti come un “esempio virtuoso di integrazione e inclusione” nella comunità.

Intanto, le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sul caso. I Carabinieri continuano a condurre le indagini con meticolosità, raccogliendo ulteriori testimonianze ed elementi utili alla ricostruzione completa dei fatti. Sembra inoltre che, oltre al soggetto già identificato, siano stati individuati altri extracomunitari che avrebbero preso parte all’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire definitivamente il quadro e assicurare tutti i responsabili alla giustizia.

© Riproduzione riservata

