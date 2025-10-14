  • 14 Ottobre 2025 -
  14 Ottobre 2025
Attualità | Comiso

Iniziativa dei Lions Iblei. “Costruire Ponti di Pace” alla Pagoda della Pace di Comiso”

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 14 ottobre 2025 – In occasione della Settimana della Pace, i Lions Club della VIII Circoscrizione – Zone 21 e 22 – del Distretto 108Yb Sicilia si riuniranno domenica 26 ottobre, dalle ore 9.30 alle 11.00, presso la suggestiva Pagoda della Pace di Comiso, per celebrare l’evento dal titolo “Costruire Ponti di Pace”. L’iniziativa, organizzata dal Presidente di Circoscrizione Luigi Bellassai, rappresenta un momento di incontro e riflessione dedicato alla promozione dei valori di pace, dialogo e cooperazione tra i popoli, temi centrali dell’impegno lionistico internazionale.
Saranno presenti il Vice Governatore Distrettuale Walter Buscema, i Presidenti di Zona Giuseppe Valvo (Zona 22) e Biagio Ciarcià (Zona 21) e i Presidenti dei Club: Carmen Occhipinti (LC Ragusa Host), Daniela Marchi (LC Vittoria), Sonia Calabrese (LC Modica), Stefania Carpino (LC Scicli Plaga Iblea), Rosario Alescio (LC Comiso Terra Iblea) e Giovanni Ascone (LC Ragusa Monti Iblei). L’evento vedrà anche la partecipazione di Gyosho Moroshita, monaco buddhista custode della Pagoda della Pace, che condividerà il messaggio universale di armonia e fratellanza che da decenni anima questo luogo.
Il Presidente di Circoscrizione Luigi Bellassai, promotore dell’iniziativa, in vista dell’appuntamento ha dichiarato: “ Celebrare la Settimana della Pace alla Pagoda di Comiso significa ribadire il nostro impegno per un mondo libero dai conflitti. La Pagoda, simbolo in tutta Europa del disarmo e del dialogo tra culture, è il luogo ideale per riaffermare la missione dei Lions: costruire ponti di pace, solidarietà e rispetto reciproco. In un tempo in cui le divisioni sembrano prevalere, noi scegliamo di unire.”
L’incontro dei Lions Iblei alla Pagoda della Pace si inserisce nel programma internazionale della Lions Peace Week, che ogni anno coinvolge milioni di soci nel mondo per diffondere una cultura di pace e di cooperazione attraverso il servizio e la testimonianza attiva.

© Riproduzione riservata

