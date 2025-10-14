  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Attualità | Ragusa

Al via la terza edizione del Counseling Day a Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 ottobre 2025 – Al via la terza edizione del 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲, un’iniziativa dell’associazione nazionale di categoria AssoCounseling per promuovere il counseling in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.
Il 21 ottobre 2025 si celebra la 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨 e dal 17 ottobre fino al 25 ottobre le counselor e i counselor associati ad AssoCounseling promuovono attività, incontri e eventi gratuiti su tutto il territorio nazionale per far conoscere il counseling.
Due gli appuntamenti organizzati a Ragusa, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale e del Comune.
Il 20 ottobre alle 18.00 al Centro Commerciale Culturale in Via Matteotti 61 a Ragusa “Dalla pelle al cuore: dialoghi tra mente e corpo”, condotto da Elvira Adamo con Vanni Mezzasalma.
Il 21 ottobre alle 17.30 al Teatro della Badia in Corso Italia 103 a Ragusa “Gli armonici dell’anima”, condotto da Annalisa Ronchi.
Gli incontri sono gratuiti.
Dettagli e informazioni sono disponibili al link

Calendario


Il 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 offre la possibilità di scoprire come migliorare la qualità della propria vita, avere un tempo e uno spazio per conoscersi meglio, ristabilire le proprie priorità e connettersi al proprio mondo emotivo.

579820
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube