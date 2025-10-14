Al via la terza edizione del Counseling Day a Ragusa

Ragusa, 14 ottobre 2025 – Al via la terza edizione del 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲, un’iniziativa dell’associazione nazionale di categoria AssoCounseling per promuovere il counseling in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

Il 21 ottobre 2025 si celebra la 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨 e dal 17 ottobre fino al 25 ottobre le counselor e i counselor associati ad AssoCounseling promuovono attività, incontri e eventi gratuiti su tutto il territorio nazionale per far conoscere il counseling.

Due gli appuntamenti organizzati a Ragusa, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale e del Comune.

Il 20 ottobre alle 18.00 al Centro Commerciale Culturale in Via Matteotti 61 a Ragusa “Dalla pelle al cuore: dialoghi tra mente e corpo”, condotto da Elvira Adamo con Vanni Mezzasalma.

Il 21 ottobre alle 17.30 al Teatro della Badia in Corso Italia 103 a Ragusa “Gli armonici dell’anima”, condotto da Annalisa Ronchi.

Gli incontri sono gratuiti.

Dettagli e informazioni sono disponibili al link



Il 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 offre la possibilità di scoprire come migliorare la qualità della propria vita, avere un tempo e uno spazio per conoscersi meglio, ristabilire le proprie priorità e connettersi al proprio mondo emotivo.

