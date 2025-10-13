  • 13 Ottobre 2025 -
Vittoria

Sventato furto in Via Mario Leggio a Vittoria, grazie al senso civico

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 Ottobre 2025 – L’allarme è scattato appena in tempo in Via Mario Leggio, a Vittoria, dove solo la prontezza di riflessi di un cittadino anonimo ha permesso di sventare un furto in abitazione e assicurare il malintenzionato alla giustizia. Si tratta di un vittoriese con la cattiva intenzione,   sorpreso e catturato all’interno dell’abitazione. Vistosi scoperto si è  nascosto dentro il bagno nel tentativo di sfuggire alla cattura. Qualcuno, infatti, resosi conto di quanto stava accadendo all’interno dell’appartamento, ha tempestivamente chiamato  le Forze dell’Ordine e ciò ha permesso un intervento immediato.

Il proprietario di casa, pur sollevato per lo scampato pericolo, tocca un nervo scoperto: “Siamo arrivati a un punto in cui certe persone sono spinte a fare questo, e tante volte non per cattive intenzioni, magari per fame”. È un dibattito complesso che non sminuisce la gravità del reato, ma che invita a considerare le responsabilità sociali e le condizioni che spingono alcuni individui al limite della legalità.

Resta il fatto ineludibile: a farne le spese sono sempre le brave persone. Per questo, l’attenzione e la solidarietà tra vicini restano l’arma più efficace. Basta un gesto semplice e tempestivo per evitare qualcosa di molto grave.

“Un ringraziamento speciale e sentito – ci tiene a dire la vittima –  va a quella persona, purtroppo anonima, che ha dimostrato un encomiabile senso civico e morale chiamando subito le Forze dell’Ordine e permettendo l’intervento tempestivo. È la dimostrazione che l’attenzione e la solidarietà tra cittadini sono il baluardo più forte contro il degrado e il crimine.

Un grazie doveroso e un plauso va anche alle Forze dell’Ordine che, intervenendo con rapidità ed efficacia, hanno scongiurato un furto e riportato la serenità. La vostra presenza è fondamentale per la nostra sicurezza”.

579696
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

