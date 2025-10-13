  • 13 Ottobre 2025 -
  • 13 Ottobre 2025 -
Economia | Ragusa

“La riforma Tributaria” in un convegno a Catania. Presente l’ordine Dottori e Commercialisti iblei

Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 13 ottobre 2025 – Si è tenuto presso l’Hotel Nettuno di Catania l’importante convegno “La riforma tributaria. Processo tributario e decreti attuativi”, evento di rilievo per il settore giuridico-tributario organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili di Catania, dall’Odcec di Ragusa, dall’Angit, dall’Anti Sicilia Orientale e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Antonino Trommino, commissario straordinario Odcec di Catania, Gianluca Creazzo, presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania, Santo Giunta, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Catania, e Maurizio Attinelli, presidente Odcec di Ragusa e coordinatore regionale della conferenza degli ordini siciliani.
Il presidente Attinelli ha sottolineato nel suo intervento: “La riforma tributaria rappresenta un passaggio cruciale per garantire un sistema più equo ed efficiente. Il ruolo dei dottori commercialisti è centrale per assistere contribuenti e imprese in questa fase di cambiamento, contribuendo con competenza e professionalità all’interpretazione delle nuove norme”. I lavori del convegno sono stati avviati da Roberto Pulvirenti, dottore commercialista e già consigliere Odcec di Catania con delega al contenzioso tributario, e da Francesco Lucifora, presidente Angit e vicepresidente della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania.
Le due sessioni del convegno hanno affrontato tematiche di grande attualità:
Prima sessione: “Orientamenti giurisprudenziali su accessi, ispezioni e verifiche – poteri istruttori – accertamento integrativo – autotutela sostitutiva”, con relatori di spicco come Giuseppe Sapienza, Sergio Cacopardo e Pasquale Saggese.
Seconda sessione: “Questioni processuali e sostanziali in materia tributaria”, moderata da Filippo Pennisi, con interventi di Giovanni Raiti, Alessandro La Rosa e Massimo Costanzo.

Il convegno ha offerto un’importante occasione di confronto e aggiornamento per professionisti e operatori del diritto tributario, confermando l’impegno dell’Odcec di Ragusa e del suo presidente Maurizio Attinelli nel promuovere la crescita professionale e il dibattito sulle evoluzioni normative in ambito fiscale.

© Riproduzione riservata

