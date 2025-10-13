Evasione dai domiciliari a Vittoria: 22enne fugge alla vista della volante e si nasconde

Vittoria, 13 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un giovane di 22 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato, sorpreso in flagranza di evasione.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio. Un equipaggio della Volante del Commissariato di P.S. di Vittoria ha notato il giovane a piedi sulla pubblica via, contravvenendo palesemente agli obblighi imposti dalla misura cautelare.

Alla vista degli agenti, il 22enne ha tentato una precipitosa fuga. L’uomo si è introdotto rapidamente in un palazzo, cercando di far perdere le proprie tracce nascondendosi in un sottoscala. La sua manovra, tuttavia, non è sfuggita ai poliziotti che lo hanno prontamente raggiunto e bloccato.

Accertata la violazione, il giovane è stato immediatamente tratto in arresto per il reato di evasione.

A conclusione delle formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in attesa del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

