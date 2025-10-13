  • 13 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Ottobre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Evasione dai domiciliari a Vittoria: 22enne fugge alla vista della volante e si nasconde

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un giovane di 22 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato, sorpreso in flagranza di evasione.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio. Un equipaggio della Volante del Commissariato di P.S. di Vittoria ha notato il giovane a piedi sulla pubblica via, contravvenendo palesemente agli obblighi imposti dalla misura cautelare.

Alla vista degli agenti, il 22enne ha tentato una precipitosa fuga. L’uomo si è introdotto rapidamente in un palazzo, cercando di far perdere le proprie tracce nascondendosi in un sottoscala. La sua manovra, tuttavia, non è sfuggita ai poliziotti che lo hanno prontamente raggiunto e bloccato.

Accertata la violazione, il giovane è stato immediatamente tratto in arresto per il reato di evasione.

A conclusione delle formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in attesa del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

579646
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube