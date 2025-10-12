Serie D: Ragusa-Gelbison, solo un pareggio. Azzurri ancora a secco di vittorie

RAGUSA 0

Ragusa, 12 Ottobre – Un punto che sa di poco. Finisce a reti inviolate la sfida dello stadio Aldo Campo tra il Ragusa e la Gelbison, un risultato che non aiuta gli azzurri a risalire la china in classifica. La squadra, ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo sette giornate, resta nelle zone basse della graduatoria, pur non sfigurando in campo.

Nonostante la posizione in classifica, la formazione di mister Gaetano Lucenti ha tenuto il campo in modo dignitoso, anche contro un avversario sulla carta più quotato come la Gelbison. La nota dolente resta l’attacco: manca quel guizzo vincente che possa trasformare le buone prestazioni in risultati più sostanziosi.

Il match è stato sostanzialmente equilibrato, con qualche occasione da gol per entrambe le formazioni. Gli ospiti hanno provato ad accelerare nel finale, ma il portiere azzurro si è dimostrato decisivo, mettendo una pezza su almeno un paio di conclusioni pericolose. Il nervosismo però non è mancato: qualche minuto prima della fine, il tecnico Gaetano Lucenti e il preparatore dei portieri Roberto La Malfa sono stati espulsi per proteste.

Il pareggio arriva al termine di una settimana tribolata per il Ragusa. La società è stata al centro di polemiche per uno “svarione sui social” che ha scatenato una ridda di proteste, prontamente rispedite al mittente.

Rimane, però, un nodo cruciale da sciogliere: la composizione effettiva della società. Era stato annunciato che entro il 22 settembre sarebbero stati comunicati i nuovi assetti societari, ma ad oggi non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, alimentando l’incertezza tra i tifosi.

Il Ragusa, che finora ha collezionato quattro pareggi e tre sconfitte in sette gare, sarà ora impegnato nella prossima sfida in trasferta sul campo del Castrumfavara.

