Calcio, Promozione. Il Frigintini sconfitto in casa dal Canicattini, al “Barone” l’esperienza degli ospiti fa la differenza

Frigintini Città di Modica 0

Città di Canicattini 0

Marcatori: 33′ Rossitto, 51′ Farraguto

Frigintini Città di Modica: Caruso, Denaro, Macauda, Floriddia, Cicero, Concolino, Orazio Modica (67′ Lo Magno), Amato, Savarino, Vitale (78′ Sortino), Giurdanella (78′ Cavallo). A disp: Iemmolo, Cocciro, Candiano, Hegazi, Gurrieri, Anthony Modica. All. Ciccio Di Rosa

Città di Canicattini: Martinez, Sigona, Bazzano (90′ Giannona), Napoli, Greco, Barcio (74′ Melluzzo), Zagarella (76′ Nitto), Sanfilippo, Ferraguto (79′ Vitelli), Coria, Rossitto. A disp: Richiusa, Buonconsiglio, Seday Coulibaly, Laye Coulibaly. All. Sebastiano Velasco.

Arbitro: Davide Romano di Catania

Assistenti: Michelangelo Bisaccia di Catania e Giuseppe Di Blasi di Ragusa

Modica – Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Frigintini Calcio, che al “Barone” lotta con coraggio, resta in partita fino al fischio finale, ma è costretto alla resa al cospetto di un Città di Canicattini cinico, che ha sfruttato pienamente la maggiore esperienza per sbloccare il match e portare a casa i tre punti.

I rossoblu di Ciccio Di Rosa che erano riusciti a bloccare le iniziative dei “canarini” avversari fino alla parte finale della prima frazione di gioco e all’inizio del secondo tempo, quando prima Rossitto e poi Ferraguto hanno inventato due giocate che hanno fatto la differenza in campo.

Partono forte l’undici di Velasco subentrato poche ore prima a Insanguine sulla panchina aretusea e al 6′ sfiorano il vantaggio Rossitto che, servito sul filo del fuorigioco sulla destra si accentra e va alla conclusione che si perde a lato.

Al 20′ Barcio ci prova dai venti metri, ma Caruso è attento e para a terra.

Al 33′ i “Canarini” passano in vantaggio. Rossitto servito sul filo del fuorigioco sulla destra entra in area e con un tiro “chirurgico” infila la sfera nel sette ala sinistra di Caruso che nulla può sulla conclusione dell’attaccante ospite.

Il Frigintini accusa il colpo e per poco il Città di Canicattini non ne approfitta 2′ più tardi. Sanfilippo ben posizionato in area, infatti, sfrutta un traversone dalla destra e con un colpo di testa impegna severamente Caruso che con un bel colpo di reni alza la conclusione ravvicinata sulla traversa.

Il Frigintini si scuote e al 44′ si fa vivo dalle parti di Martinez. Savarino fa tutto da solo, riceve palla avanza fino al limite e trova lo spazio per la conclusione, ma l’ex estremo difensore del Palazzolo è ben piazzato e blocca con sicurezza.

È questa l’azione che manda le squadre al riposo con gli ospiti avanti con il minimo scarto.

Nella ripresa è ancora la formazione di Velasco a schiacciare il piede sull’acceleratore. Al 2′, infatti, gli ospiti sfiorano il raddoppio con un piazzato dai 20 metri di Rossitto che mira alla base del palo alla sinistra di Caruso che in tuffo devia in angolo. L’estremo modicano si ripete 1′ dopo sul bel tiro di Ferraguto che il numero 1 modicano in bello stile alza sopra alla traversa.

Il gol è nell’aria e arriva al 6′ quando Ferraguto lasciato inspiegabilmente solo davanti alla porta deve spingere in rete di testa un assist al bacio di Rossitto che dall’out di destra serve un pallone invitante al suo compagno di squadra che realizza il 2 – 0 ospite.

Al 13′ servito sulla destra entra in area e batte con un diagonale Caruso, ma l’arbitro su segnalazione del primo assistente annulla per fuorigioco dello stesso attaccante.

Al 25′ Barcio ha sui piedi la palla per chiudere definitivamente la partita. Amato perde un pallone sanguinoso al limite dell’area modicana,il n°13 si presenta solo davanti a Caruso in uscita, lo supera ma apre troppo il piattone con palla che finisce sul fondo.

Scampato il pericolo il Frigintini finalmente si scuote e al 26′ ha una grossa occasione per rientrare in partita. Savarino serve in area il neo entrato Lo Magno che si libera di un avversario, si accentra e lascia partire un rasoterra che, a Martinez battuto si stampa sulla base del palo sinistro e torna in campo.

Al 31′ altra ghiotta occasione per i rossoblu. Vitale batte un calcio di punizione dall’out di destra e con un traversone pesca in area Savarino che stacca bene di testa, ma la sua conclusione finisce di pochissimo alta sulla traversa.

Poi il Canicattini che ha finito la “benzina” cerca di addormentare la partita rallentando i ritmi della gara che, nonostante la voglia e la volontà dei rossoblu non regala più emozioni fino al triplice fischio del signor Romano che manda definitivamente le squadre negli spogliatoi.

In casa rossoblù c’è amarezza per una partita che tutto sommato i ragazzi di Ciccio Di Rosa hanno provato a riaprire senza riuscirci pagando caro l’inesperienza e un pizzico di sfortuna.

“Il 2 – 0 finale – spiega a fine partita il tecnico del Frigintini Ciccio Di Rosa – è stato deciso dagli episodi e mi lascia un po’ di amarezza in bocca, perchè non dice tutto di quello che è successo in campo, ma questo è lo specchio di quanto sia difficile per noi il campionato di Promozione. La partita è stata decisa dalle giocate di due grandi giocatori di categoria superiore che hanno aperto la partita e messa sui binari giusti a inizio secondo tempo. Oggi – continua – sono molto rammaricato perchè il palo colpito avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita e perchè vedo questi ragazzi migliorare di settimana in settimana. Oggi abbiamo iniziato con sei under in campo e abbiamo finito con quasi tutti juniores la partita, è difficile ma dobbiamo essere più forti dei numeri che ci penalizzano oltremodo e dei risultati finali che alla fine spostano i giudizi e analizzare la crescita di questi ragazzi che dal martedì alla domenica stanno dimostrando che c’è qualcosa che sta crescendo e dobbiamo continuare a lavorare. Purtroppo – conclude Ciccio Di Rosa – a noi manca l’esperienza che hanno le altre squadre. Oggi ad esempio le due giocate di due atleti di esperienza hanno indirizzato la partita, perciò per noi diventa tutto in salita e la bravura dei miei ragazzi, che ripeto nonostante i risultati in queste tre partite hanno dato segnali di crescita non è bastata, ma dico loro di continuare a lottare e cercare sempre di tenere sempre viva ogni gara e giocare con coraggio come hanno fatto oggi e pur non avendo esperienza creando diverse occasioni che purtroppo non siamo ancora riusciti a sfruttare. Bisogna continuare a lottare sempre con lucidità domenica dopo domenica e sono sicuro che i risultati arriveranno”.

