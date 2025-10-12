Il pozzallese Vincenzo Asta, nuovo presidente del Comitato Provinciale della Fipsas di Siracusa

POZZALLO, 12 Ottobre 2025 – È il pozzallese Vincenzo Asta il nuovo presidente del Comitato Provinciale della Fipsas di Siracusa (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), carica che lo stesso Asta terrà per i prossimi quattro anni. Accanto al nuovo presidente, entreranno a far parte del consiglio provinciale i neoeletti Orazio Ciaramella, Antonio Tripi, Antonino Tafaro, Giuseppe Ravidà e Giovanni La Rosa, che collaboreranno nella gestione e nella promozione delle discipline federali.

Il Comitato Provinciale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e della fauna ittica.

“Sono molto felice per questa nomina – dichiara il neo presidente -, segno tangibile che il lavoro svolto fino ad ora è stato puntuale e concreto, anche quando gli obiettivi da raggiungere sembravano impossibili. Ringrazio per la fiducia accordatami e assicuro il mio impegno in favore dell’ambiente e della pesca, anche perché mai come in questi anni, la Fipsas è chiamata a prendere importanti decisioni per il futuro del nostro settore. Andiamo avanti decisi e insieme vinceremo molte sfide”.

Parole di elogio sono state pronunciate dal presidente uscente, Emanuele Vitale, e dal vicepresidente, Santino Marescalco, i quali hanno espresso parole di stima e incoraggiamento nei confronti del nuovo direttivo, augurando “un mandato ricco di risultati, collaborazione e crescita per l’intero movimento sportivo provinciale”.

Salva