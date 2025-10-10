  • 10 Ottobre 2025 -
Attualità

Fondo per l’Editoria cancellato: scelta grave, irresponsabile e contraria al diritto all’informazione

Tempo di lettura: 2 minuti

La Federazione Editori Digitali (FED) esprime forte sconcerto e indignazione per la cancellazione del Fondo per l’Editoria dalla manovra finanziaria della Regione Siciliana. Una decisione grave e miope, frutto di un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle e sostenuto da una parte della stessa maggioranza di governo. Un atto che indebolisce l’intero sistema dell’informazione regionale e nega ai cittadini il diritto a un’informazione libera, pluralista e di qualità. Particolarmente preoccupante è che tale scelta sia stata approvata tramite voto segreto, consentendo a numerosi deputati di sottrarsi alla responsabilità politica, agendo nell’anonimato. È inaccettabile che tra i promotori di questo provvedimento vi siano esponenti che quotidianamente cercano visibilità proprio attraverso le testate e i canali informativi che questo fondo avrebbe sostenuto. La FED ribadisce con fermezza la propria missione: non chiediamo sussidi per le imprese editoriali, ma investimenti pubblici per promuovere la cultura dell’informazione, diffondere conoscenza e supportare le fasce più vulnerabili della popolazione – in particolare i giovani – nel percorso verso una cittadinanza consapevole e informata. Continueremo a sostenere il lavoro dei giornalisti, nel pieno rispetto della loro autonomia e dei loro diritti, collaborando attivamente con l’Associazione Stampa Parlamentare e con tutti coloro che condividono la visione di un’informazione libera, competente e responsabile. È compito del giornalismo raccontare con rigore, trasparenza e libertà le scelte della classe dirigente. La FED continuerà a farlo, senza timori e senza complicità.

© Riproduzione riservata

