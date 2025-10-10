  • 10 Ottobre 2025 -
  • 10 Ottobre 2025 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce calcio prepara il match contro il Priolo

Tempo di lettura: 2 minuti

Terza giornata del campionato di Promozione, propone l’interessante sfida fra il Santa Croce calcio e il Priolo FC.
Ancora una prova ad alta intensità per la squadra cara al presidente Paolo Ferrara che dovrà confrontarsi contro una delle pretendenti al salto di categoria.
Gli ospiti guidati in panchina da mister Maurizio Intagliata sono una squadra da prendere con le pinze. Imbattuti in campionato ( due vittorie su due) e in Coppa Italia (hanno conquistato il passaggio al secondo turno contro il Megara), hanno un’ossatura di squadra importante, composta da giocatori di categoria e da giovani interessanti.
Il percorso dei priolesi finora è stato devastante con quattro vittorie in altrettante gare ufficiali disputate, condite da undici reti messe a segno e solo due subite. Numeri che dimostrano il valore del Priolo e l’importanza di questa gara per i biancazzurri di casa.
Proprio per questo motivo mister Fabio Campanaro in settimana ha lavorato sodo con i suoi uomini, preparando la gara in tutti i dettagli.
Il trainer biancazzurro vuole dare continuità ai risultati e per fare ciò, e indispensabile mantenere alta la concentrazione per rimanere sul pezzo.
La squadra dopo questo brillante inizio di stagione ha il morale a mille, ma è chiamata agli straordinari per via delle assenze importanti di Basile, Floridia e del bomber Yaya Drame.
Nonostante tutto, mister Campanaro ha a disposizione un gruppo con molti elementi intercambiabili e le soluzioni sono facilmente alla portata.
L’appuntamento per i tifosi del Santa Croce sarà domenica pomeriggio allo stadio “Biazzo” di Ragusa alle ore 15.30.
A dirigere l’incontro sarà il signor Domenico Calanna della sezione arbitrale di Catania che sarà collaborato dai signori Belfiore di Acireale e D’Agata di Catania.

© Riproduzione riservata

