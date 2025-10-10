  • 10 Ottobre 2025 -
  • 10 Ottobre 2025 -
Scicli | Spettacolo

Amici: la Sciclitana Eva Sinacciolo ha sfidato Flavia Buoncristiani

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MILANO, 10 Ottobre 2025 – Una sfida di canto ha animato il pomeriggio di ieri ad “Amici”, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A mettersi in gioco sono state Flavia Buoncristiani (19 anni) e la sciclitana Eva Sinacciolo (22 anni).

Eva, allieva della Maestra Lina Pluchino all’Accademia della Musica di Scicli, ha deciso di lanciarsi in una sfida speciale rivolta direttamente ai partecipanti del programma. Con grande entusiasmo e determinazione, la giovane ha affrontato Flavia.

Nonostante l’impegno, il verdetto finale ha premiato l’avversaria. La talent manager Sara Andreani, chiamata a giudicare la performance delle due cantanti, ha infatti assegnato la vittoria a Flavia Buoncristiani.

