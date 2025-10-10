Denunciati due minorenni a Vittoria per spaccio di hashish e ricettazione

VITTORIA, 10 Ottobre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria hanno denunciato due giovani del posto, un 16enne e un 17enne italiani, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione di documenti rubati.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno fermato e controllato i due minorenni. Durante l’accertamento, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in 27 dosi pronte per la cessione.

Le successive verifiche hanno portato i Carabinieri a estendere il controllo presso l’abitazione del 16enne, dove sono stati rinvenuti anche documenti risultati oggetto di furto.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due giovani sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. Come previsto dalla normativa, la ricostruzione accusatoria sarà sottoposta a verifica nel corso del procedimento.

