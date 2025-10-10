  • 10 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Denunciati due minorenni a Vittoria per spaccio di hashish e ricettazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 10 Ottobre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria hanno denunciato due giovani del posto, un 16enne e un 17enne italiani, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione di documenti rubati.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno fermato e controllato i due minorenni. Durante l’accertamento, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in 27 dosi pronte per la cessione.

Le successive verifiche hanno portato i Carabinieri a estendere il controllo presso l’abitazione del 16enne, dove sono stati rinvenuti anche documenti risultati oggetto di furto.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due giovani sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. Come previsto dalla normativa, la ricostruzione accusatoria sarà sottoposta a verifica nel corso del procedimento.

579342
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube