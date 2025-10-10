Sicurezza scolastica a Ragusa. La Consigliera Caruso chiede interventi urgenti a difesa dei bambini

Ragusa, 10 ottobre 2025 – “È inaccettabile che la sicurezza dei nostri bambini sia messa quotidianamente in pericolo”. Con queste parole la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha commentato la pesante situazione che si verifica presso l’ingresso dell’istituto comprensivo Mariele Ventre da via Bulgaria, denunciata da numerosi genitori e cittadini preoccupati. Caruso ha protocollato una formale richiesta indirizzata al sindaco Peppe Cassì, all’assessore alla Pubblica istruzione, all’assessore ai Lavori pubblici e all’assessore alla Viabilità.

“In queste ultime ore, una bambina ha rischiato di essere investita da un’automobile. Episodi simili si ripetono con allarmante frequenza, rendendo l’area un vero e proprio punto critico per l’incolumità dei piccoli studenti e delle loro famiglie”, ha dichiarato la consigliera. “Le auto transitano, infatti, a velocità sostenuta, senza considerare la presenza di bambini e genitori, aggravando il pericolo durante gli orari di entrata e uscita da scuola”. Nonostante le segnalazioni già inviate dal dirigente scolastico e dal consiglio d’istituto, la situazione non ha subito miglioramenti. “È necessario un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. Chiedo l’installazione di rallentatori di velocità, la presenza di operatori o volontari per presidiare l’area nei momenti critici e qualsiasi altra misura idonea a garantire un attraversamento sicuro”, ha aggiunto Caruso. “Confido nella tempestività dell’Amministrazione nel farsi carico di questa urgente problematica. La sicurezza dei bambini deve essere una priorità assoluta per la nostra comunità”, ha concluso la consigliera, rendendosi disponibile per confronti e sopralluoghi utili all’individuazione delle soluzioni più efficaci.

Salva