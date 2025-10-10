  • 10 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Ottobre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Pedopornografia online: pensionato ragusano davanti al GIP di Catania. Dopo oltre 5 mesi ai domiciliari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania/Ragusa, 10 Ottobre 2025  – Dopo oltre cinque mesi di custodia cautelare agli arresti domiciliari, si avvicina la data della comparizione in tribunale per il pensionato ragusano, ex dipendente comunale e ultrasessantacinquenne, coinvolto nella maxi-operazione contro la pedopornografia online scattata l’8 maggio scorso.

L’uomo, difeso dall’avvocato Vito Melfi, comparirà il prossimo 16 ottobre davanti al giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Catania, Luca Lorenzetti. La sua vicenda è uno degli sviluppi principali dell’indagine condotta dagli agenti della Polizia Postale di Catania, che ha portato all’individuazione di otto persone residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, con un’età compresa tra i 40 e i 70 anni, tre delle quali finite in manette.

L’arresto del pensionato era stato eseguito in territorio ibleo dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica nell’ambito di un’indagine sul contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. Inizialmente, il fermo era stato convalidato dal GIP del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, ma per competenza in materia gli atti sono stati poi trasmessi alla Procura etnea, dove il pubblico ministero Irene Frudà ha chiesto la misura cautelare.

Secondo l’accusa mossa dalla Polizia Postale, il pensionato ragusano, tuttora ai domiciliari dopo il rigetto delle istanze difensive da parte del GIP catanese, sarebbe stato in possesso di ben 160 gigabyte di materiale pedopornografico.

La prossima settimana, il sessantacinquenne chiederà di essere giudicato con un rito alternativo, valutando dunque la possibilità del rito abbreviato o del patteggiamento della pena, una mossa che potrebbe influenzare l’esito e la durata del procedimento giudiziario.

579335
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube