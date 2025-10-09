  • 9 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Giornata mondiale della salute mentale, anche i soci del Lions club Ragusa Host in campo

In occasione del torneo di calcio a cinque in memoria di Nuccio Cappadona
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 09 ottobre 2025 – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, i soci del Lions Club Ragusa Host hanno partecipato con entusiasmo al torneo di calcio a 5 organizzato dal gruppo Cappadona, dedicato alla memoria di Nuccio Cappadona, fondatore e anima del gruppo. L’evento, svoltosi in un clima di grande sportività e amicizia allo stadio comunale Gianni Biazzo di via Archimede, ha visto i Lions scendere in campo insieme ai pazienti dei centri di salute mentale del gruppo Cappadona, presenti da tutta la Sicilia. La presenza dei soci Lions ha rappresentato un concreto esempio di spirito di servizio e attenzione al territorio, in piena sintonia con i valori che animano l’associazione. “È stata una giornata di vero confronto e crescita reciproca – ha dichiarato la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti – Abbiamo condiviso sorrisi, impegno e passione, dimostrando che lo sport può abbattere ogni barriera e favorire l’inclusione”. L’entusiasmo e la partecipazione attiva dei Lions hanno contribuito a rendere la manifestazione un appuntamento speciale, dove il risultato sportivo ha lasciato spazio ai valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione sociale. A uscire vincitori dal campo sono stati lo sport e la collaborazione, in ricordo di Nuccio Cappadona e con uno sguardo fiducioso verso nuove occasioni di incontro e integrazione.

579212
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube